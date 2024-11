Hamas pripravljen skleniti dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

"Posrednike v Egiptu, Katarju in Turčiji smo obvestili, da je Hamas pripravljen na dogovor o prekinitvi ognja in dogovor o izmenjavi zapornikov," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal uradnik Hamasa. Ob tem je Izrael obtožil, da ovira sklenitev tovrstnega dogovora.

Hamas še naprej vztraja pri svojih pogojih za prekinitev ognja ter med drugim zahteva obsežno izpustitev palestinskih zapornikov in popoln umik izraelske vojske iz Gaze v zameno za izpustitev približno sto zajetih talcev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Vojna v Gazi se je začela po tem, ko so borci Hamasa 7. oktobra lani vdrli v Izrael in ubili okoli 1200 ljudi. Še 251 so jih zajeli za talce, od katerih jih 97 še vedno zadržujejo v Gazi, vključno s 34, ki naj bi bili po podatkih izraelske vojske mrtvi. Na napad Hamasa se je Izrael odzval s silovito ofenzivo na območju Gaze, ki je doslej zahtevala več kot 44.240 življenj.