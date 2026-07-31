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Hamas pristal na razorožitev, Izrael (še) brez komentarja o mirovnem načrtu

Gaza/Tel Aviv/Washington, 31. 07. 2026 06.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Izraelski napad na Gazo

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je mirovni odbor dosegel dogovor o "popolni razorožitvi" Hamasa in drugih oboroženih skupin v Gazi. Slednje so kasneje potrdili tudi visoki uradniki tega palestinskega gibanja. Načrt predvideva več faz, v katerih je poleg popolne razorožitve Hamasa začrtan tudi postopni umik izraelske vojske in namestitev nove palestinske prehodne oblasti. Izrael se na načrt še ni odzval.

Ko bo razorožitev palestinskega gibanja Hamas zaključena, se bo po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel tudi umik Izraela iz Gaze. Po njegovi oceni je sklenjeni dogovor "ključni korak k temu, da Gazo končno upravlja nova palestinska vlada".

Načrt na štirih straneh opisuje več faz, med katerimi je tudi obnova Gaze ter postopen umik izraelske vojske. Prehodno palestinsko oblast bi po načrtu podpirale mednarodne sile.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Ameriški uradniki so po poročanju BBC-ja dejali, da je bil načrt namerno zgrajen na "ničelnem zaupanju" in s preverjanjem, pri čemer niti Hamas niti Izrael ne bosta prešla v naslednjo fazo, dokler drugi ne izpolni svojih obveznosti.

Najprej naj bi bile tako razorožene manjše skupine v Gazi, nato bo Hamas začel "razstavljati svojo vojaško infrastrukturo predorov, skladišč orožja in proizvodnih obratov". Ta proces naj bi trajal dlje časa. Na koncu pa naj bi nadzor nad orožjem v Gazi imela nova palestinska oblast.

Da se je Hamas strinjal z načrtom mirovnega odbora, je potrdil tudi visoki uradnik tega palestinskega gibanja. Izrael pa medtem načrta še ni komentiral. A če se bo Izrael umaknil od teh 20 točk mirovnega načrta, bo Trump po besedah ameriških uradnikov zelo razočaran.

Trump je medtem na svojem družbenem omrežju sporočil, da gre za pomemben mejnik, sporazum pa da bo potekal v skrbno strukturiranih fazah. Zahvalil se je tudi mediatorjem Egiptu, Katarju in Turčiji.

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