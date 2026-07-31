Hamas pristal na razorožitev, Izrael (še) brez komentarja o mirovnem načrtu

Načrt na štirih straneh opisuje več faz, med katerimi je tudi obnova Gaze ter postopen umik izraelske vojske. Prehodno palestinsko oblast bi po načrtu podpirale mednarodne sile.

Ko bo razorožitev palestinskega gibanja Hamas zaključena, se bo po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel tudi umik Izraela iz Gaze. Po njegovi oceni je sklenjeni dogovor "ključni korak k temu, da Gazo končno upravlja nova palestinska vlada" .

Ameriški uradniki so po poročanju BBC-ja dejali, da je bil načrt namerno zgrajen na "ničelnem zaupanju" in s preverjanjem, pri čemer niti Hamas niti Izrael ne bosta prešla v naslednjo fazo, dokler drugi ne izpolni svojih obveznosti.

Najprej naj bi bile tako razorožene manjše skupine v Gazi, nato bo Hamas začel "razstavljati svojo vojaško infrastrukturo predorov, skladišč orožja in proizvodnih obratov". Ta proces naj bi trajal dlje časa. Na koncu pa naj bi nadzor nad orožjem v Gazi imela nova palestinska oblast.

Da se je Hamas strinjal z načrtom mirovnega odbora, je potrdil tudi visoki uradnik tega palestinskega gibanja. Izrael pa medtem načrta še ni komentiral. A če se bo Izrael umaknil od teh 20 točk mirovnega načrta, bo Trump po besedah ameriških uradnikov zelo razočaran.

Trump je medtem na svojem družbenem omrežju sporočil, da gre za pomemben mejnik, sporazum pa da bo potekal v skrbno strukturiranih fazah. Zahvalil se je tudi mediatorjem Egiptu, Katarju in Turčiji.