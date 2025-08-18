Hamas pristal na zadnji predlog o premirju

Hamas je po predhodnih navedbah virov francoske tiskovne agencije AFP in katarske televizije Al Jazeera posrednikom sporočil, da pristaja na predlog, ki je bil gibanju predstavljen v nedeljo.
Egipt je sporočil, da je skupaj s Katarjem predlog poslal Izraelu. Tamkajšnja vlada se na odgovor Hamasa še ni odzvala, skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je premierju Benjaminu Netanjahuju že sporočil, da nima mandata za sprejetje predloga. Odhod Ben-Gvira iz koalicije bi lahko zrušil izraelsko vlado.
Vir Al Jazeere je pojasnil, da predlog predvideva izpustitev polovice živih Izraelcev iz ujetništva v Gazi v zameno za nenavedeno število Palestincev iz izraelskih zaporov. Izrael naj bi v skladu s predlogom tudi omogočil okrepljeno dobavo humanitarne pomoči v Gazo.
Po ocenah izraelske vojske je v enklavi 22 živih talcev. Izrael v zaporih zadržuje nekaj manj 10.000 Palestincev. Strani sta v zadnjih 22 mesecev izvedli več izmenjav ujetnikov, ki pa niso privedle do trajne prekinitve vojne. Pogajanja so večkrat propadla, ker v nasprotju z zahtevami Hamasa niso vključevala jasnega načrta za popoln umik izraelske vojske in obnovo Gaze.
Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije. Današnje obstreljevanje razdejane enklave je terjalo še najmanj 20 življenj, navaja Al Jazeera.
Prebivalstvo se obenem sooča z lakoto kot posledico izraelskih omejitev dobav pomoči, zaradi česar je Izrael vse pogosteje tarča očitkov, da v Gazi izvaja genocid.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.