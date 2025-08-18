Hamas pristal na zadnji predlog o premirju

Egipt je sporočil, da je skupaj s Katarjem predlog poslal Izraelu. Tamkajšnja vlada se na odgovor Hamasa še ni odzvala, skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je premierju Benjaminu Netanjahuju že sporočil, da nima mandata za sprejetje predloga. Odhod Ben-Gvira iz koalicije bi lahko zrušil izraelsko vlado.

Hamas je po predhodnih navedbah virov francoske tiskovne agencije AFP in katarske televizije Al Jazeera posrednikom sporočil, da pristaja na predlog, ki je bil gibanju predstavljen v nedeljo.

Vir Al Jazeere je pojasnil, da predlog predvideva izpustitev polovice živih Izraelcev iz ujetništva v Gazi v zameno za nenavedeno število Palestincev iz izraelskih zaporov. Izrael naj bi v skladu s predlogom tudi omogočil okrepljeno dobavo humanitarne pomoči v Gazo.

Po ocenah izraelske vojske je v enklavi 22 živih talcev. Izrael v zaporih zadržuje nekaj manj 10.000 Palestincev. Strani sta v zadnjih 22 mesecev izvedli več izmenjav ujetnikov, ki pa niso privedle do trajne prekinitve vojne. Pogajanja so večkrat propadla, ker v nasprotju z zahtevami Hamasa niso vključevala jasnega načrta za popoln umik izraelske vojske in obnovo Gaze.

Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije. Današnje obstreljevanje razdejane enklave je terjalo še najmanj 20 življenj, navaja Al Jazeera.

Prebivalstvo se obenem sooča z lakoto kot posledico izraelskih omejitev dobav pomoči, zaradi česar je Izrael vse pogosteje tarča očitkov, da v Gazi izvaja genocid.