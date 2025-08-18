Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Hamas pristal na zadnji predlog o premirju

Gaza, 18. 08. 2025 21.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Palestinski Hamas je pristal na zadnji predlog o premirju v Gazi, je potrdil visoki uradnik gibanja Basem Naim. Predlog naj bi vključeval 60-dnevno prekinitev ognja in nadaljnje izmenjave ujetnikov. Državi posrednici Egipt in Katar sta predlog poslali Izraelu.

Hamas je po predhodnih navedbah virov francoske tiskovne agencije AFP in katarske televizije Al Jazeera posrednikom sporočil, da pristaja na predlog, ki je bil gibanju predstavljen v nedeljo.

Egipt je sporočil, da je skupaj s Katarjem predlog poslal Izraelu. Tamkajšnja vlada se na odgovor Hamasa še ni odzvala, skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je premierju Benjaminu Netanjahuju že sporočil, da nima mandata za sprejetje predloga. Odhod Ben-Gvira iz koalicije bi lahko zrušil izraelsko vlado.

Pripadnik Hamasa
Pripadnik Hamasa FOTO: AP

Vir Al Jazeere je pojasnil, da predlog predvideva izpustitev polovice živih Izraelcev iz ujetništva v Gazi v zameno za nenavedeno število Palestincev iz izraelskih zaporov. Izrael naj bi v skladu s predlogom tudi omogočil okrepljeno dobavo humanitarne pomoči v Gazo.

Po ocenah izraelske vojske je v enklavi 22 živih talcev. Izrael v zaporih zadržuje nekaj manj 10.000 Palestincev. Strani sta v zadnjih 22 mesecev izvedli več izmenjav ujetnikov, ki pa niso privedle do trajne prekinitve vojne. Pogajanja so večkrat propadla, ker v nasprotju z zahtevami Hamasa niso vključevala jasnega načrta za popoln umik izraelske vojske in obnovo Gaze.

Izrael v zadnjih dneh krepi napade predvsem na severu Gaze, kjer napoveduje nove kopenske operacije. Današnje obstreljevanje razdejane enklave je terjalo še najmanj 20 življenj, navaja Al Jazeera.

Prebivalstvo se obenem sooča z lakoto kot posledico izraelskih omejitev dobav pomoči, zaradi česar je Izrael vse pogosteje tarča očitkov, da v Gazi izvaja genocid.

hamas dogovor premirje
Naslednji članek

'Rusko-ameriški' juriš na ukrajinske položaje

SORODNI ČLANKI

V Dohi napovedano nadaljevanje pogajanj med Izraelom in Hamasom

Hamas preučuje Trumpov predlog o 60-dnevni prekinitvi ognja v Gazi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089