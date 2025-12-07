Hamas razorožitev pogojuje s končanjem izraelske okupacije

Palestinsko gibanje Hamas je v soboto sporočilo, da je pripravljeno svoje orožje predati palestinski oblasti v Gazi pod pogojem, da se konča izraelska okupacija enklave. V Izraelu pa se mudi nemški kancler Merz, ki je ob tem potrdil, da bo podpora Izraelu ostala ključni del nemške politike. Prav tako se je zavzel za razorožitev palestinskega gibanja Hamas in poudaril pomen rešitve dveh držav.

"Naše orožje je povezano z okupacijo in agresijo. Če se okupacija konča, bo to orožje podvrženo oblasti države," je povedal glavni pogajalec Hamasa Halil al Haja. Njegov urad je nato za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da je al Haja pri tem mislil na suvereno in neodvisno palestinsko državo. "Sprejemamo razporeditev sil ZN kot ločevalne sile, ki bo nadzorovala meje in zagotavljala spoštovanje prekinitve ognja v Gazi," je še dodal al Haja in s tem po poročanju AFP nakazal, da Hamas zavrača razporeditev mednarodnih sil v Gazi, katerih naloga bi bila razorožitev tega palestinskega gibanja.

V skladu z mirovnim sporazumom, ki so ga pripravile ZDA in z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra v Gazi po dveh letih vojaške operacije v glavnem končale, se mora Hamas razorožiti, kar pa gibanje vztrajno zavrača. V skladu z drugo fazo sporazuma pa bi se morala izraelska vojska iz Gaze umakniti. Oblast bi morale prevzeti prehodne oblasti, namestiti pa bi morali mednarodne stabilizacijske sile. Vendar se Izrael in Hamas za zdaj o podrobnostih druge faze še nista dogovorila. Katar in Egipt, ki sta posredovala pri sporazumu o prekinitvi ognja, sta v soboto na forumu v Dohi pozvala k čimprejšnjemu umiku izraelske vojske iz palestinske enklave in namestitvi mednarodnih stabilizacijskih sil. To sta izpostavila kot nujen nadaljnji korak za polno uresničitev krhkega sporazuma.

Merz v Jeruzalemu potrdil podporo Nemčije Izraelu

Nemški kancler Friedrich Merz je v soboto prispel v Izrael na svoj prvi obisk te države, odkar je maja prevzel kanclerski položaj. Ob prihodu je potrdil, da bo podpora Izraelu ostala ključni del nemške politike. Prav tako se je zavzel za razorožitev palestinskega gibanja Hamas in poudaril pomen rešitve dveh držav. Merz je v soboto zvečer pristal na letališču Ben Gurion v Tel Avivu, kjer ga je sprejel izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ta je nemškega kanclerja označil za prijatelja Izraela, Nemčijo pa za pomembno partnerico. Merz se je pozneje v soboto v Jeruzalemu srečal tudi z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom. "V veliko čast (...) štejem, da sem tukaj in da lahko ponovno potrdim, da je in bo podpora tej državi ostala nespremenljivo temeljno načelo politike Zvezne republike Nemčije," je v Jeruzalemu povedal Merz.

