Hamas Izraelu predal štiri mlade izraelske vojakinje

Obkrožene z oboroženimi borci Hamasa so ženske peljali na podij v mestu Gaza, od koder so mahale in se smehljale, nato pa so jih pospremili do vozil Rdečega križa, ki so čakala, da jih odpeljejo do meje in predajo IDF, poroča Sky News.

Izraelska vojska je medtem na družbenem omrežju X potrdila, da jim je Rdeči križ že predal talke. Po vrnitvi na izraelsko ozemlje bodo tam opravile zdravniški pregled.