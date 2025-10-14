Svetli način
Tujina

Hamas (še) ni vrnil vseh trupel, v Tel Avivu grozijo s posledicami

Tel Aviv, 14. 10. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
15

Izraelska vojska je sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke štirih talcev, ki jih je iz Gaze vrnilo palestinsko gibanje Hamas. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja bi moral Hamas Izraelu vrniti trupla vseh 28 mrtvih talcev, kar pa se ni zgodilo. Izrael očita Hamasu kršitev dogovora in grozi s posledicami.

Izraelska vojska je v izjavi navedla imeni dveh talcev, katerih posmrtne ostanke je Hamas v skladu z dogovorom izročil izraelski strani. Gre za 26-letnega Izraelca, ki ga je Hamas ugrabil na glasbenem festivalu Nova, prizorišču največjega pokola z več kot 370 mrtvimi, in 22-letnega študenta iz Nepala, ugrabljenega v kibucu na jugu Izraela.

Izrael je doslej prejel le štiri od 28 trupel talcev
Izrael je doslej prejel le štiri od 28 trupel talcev FOTO: AP

Po podatkih izraelske vojske je prvi umrl zaradi ran, potem ko v ujetništvu ni prejel ustrezne zdravniške oskrbe, drugi pa naj bi bil umorjen v ujetništvu v prvih mesecih vojne, poroča britanski BBC.

Identitete drugih dveh talcev na zahtevo njunih družin niso razkrili.

Hamas je v ponedeljek izpustil vseh 20 živih izraelskih talcev, ki jih je še zadrževal v ujetništvu v Gazi. V skladu z dogovorom bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 izraelskih talcev, vendar je predal le trupla štirih.

To je naletelo na veliko nezadovoljstvo družin talcev, ki menijo, da gre za kršitev dogovora med Izraelom in Hamasom.

V skladu z njim je imel Hamas čas do ponedeljka opoldne po krajevnem času, da Izraelu vrne vse talce – žive in mrtve. Toda v ponedeljek je postalo jasno, da skupina morda ne bo vrnila vseh 28 mrtvih talcev v dogovorjenem roku, je poročal izraelski portal ynet.

Izraelski vladni uradniki so se odzvali s "šokom in frustracijo", potem ko so bile vrnjene le štiri krste. Izrael je zahteval "napredek" pri tem vprašanju najkasneje do danes zvečer, je poročal časnik Times of Israel.

Za zdaj niso objavili nobenih uradnih pojasnil in tudi Hamas ni podal nobene izjave glede predaje trupel. Viri blizu skupine pa so povedali, da sta za iskanje trupel v močno poškodovani Gazi potrebna dodatna oprema in čas.

Obrambni minister Israel Kac je v ponedeljek obtožil Hamas kršitve dogovora o prekinitvi ognja in opozoril na posledice. Izrael je izpolnil svoj del dogovora, ko je v ponedeljek izpustil skoraj 2000 zaprtih Palestincev, je dejal.

talci trupla hamas izrael
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HALAcR7
14. 10. 2025 13.31
+1
Ker ni padal dež bodo napadli Gazo spet,,Trump jih podpira
ODGOVORI
1 0
Gram
14. 10. 2025 13.25
+0
To je samo nov izgovor, da bodo Izraelci nadaljevali morijo. Sami so ubili talce z neskončnim bombardiranjem in točno so vedeli, kaj počnejo. Palestinci lastnih, na tisoče žrtev, ne bodo nikoli našli izpod ruševain. Trump in njegov zet pa si že maneta roke, da bo na teh ruševinah zrasla riviera za bogatune. Perverzno do skrajnosti. Če je kdo slišal Trumpov govor v Knesetu, izraelskem parlamentu, je vse še bolj jasno.
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
14. 10. 2025 13.18
+0
Se mi je zdelo da bo tega premirja konec takoj ko bo Izrael prejl talce ki so še živi in bo podelitev nobelove mimo
ODGOVORI
2 2
Wolfman
14. 10. 2025 13.18
+0
V vednost, da večina židov po vsem svetu že sovraži Izraelce!Ne se pa delat neumne, da dniste vedeli, da bo Izrael nadaljeval klanje nad Palestinci! Zakaj pa mislite, da se Netanjahu ne udeležuje mirovnih konferenc in obiska v Egipt? V vednost, da še židje po vsem svetu že sovražijo te Izraelce!
ODGOVORI
2 2
PetindvajsetUR
14. 10. 2025 13.17
+3
Seveda jih nimajo, kje pa bi naj jih hranili ?? Poiscite si jih pod rusevinami ki ste jih povzrocili.
ODGOVORI
4 1
Noleani
14. 10. 2025 13.13
+1
V kolikor Gamas resno misli z premierjem in končanjem vojne, mora vrniti vse, tudi trupla umrlih in ubitih talcev. Tokrat je Izrael izpolnil svoje obveznosti in se držal dogovora. Zdaj je na Hamasu, da poskrbi, da se zadeva izpelje do konca. Razen seveda, ce si miru ne želi. Verjamem, da ta kakega ne vedo khe je pokopan a vrnili so samo 4 trupla od 28, to je odločno premalo.
ODGOVORI
2 1
Watcherman
14. 10. 2025 13.29
Tako je.
ODGOVORI
0 0
Teofil
14. 10. 2025 13.13
+2
Razmišljaj z svojo glavo,ne pa slepo slediti izjavam Nataše in Tanje
ODGOVORI
2 0
Orisei1
14. 10. 2025 13.07
+6
Islamskim skrajnežem ni nič za zaupati, v obraz se ti smehljajo, v hrbet pa zarinijo nož.
ODGOVORI
10 4
Ayiluss
14. 10. 2025 13.10
-2
Izraelcem pa še manj.
ODGOVORI
6 8
Watcherman
14. 10. 2025 13.29
Nimaš pojma.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
14. 10. 2025 13.05
+0
Židje bodo vedno našli izgovor za nadaljevanje genocida.
ODGOVORI
9 9
Sandx
14. 10. 2025 13.09
+3
Genocid izvaja tvoj hamas!
ODGOVORI
8 5
Watcherman
14. 10. 2025 13.30
Taako je.
ODGOVORI
0 0
