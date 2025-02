Hamas sporočil imena talcev, ki jih bo izpustil v soboto

Hamas identitet talcev, ki naj bi jih izpustil, javnosti ni razkril, je pa skupina, ki združuje svojce talce, javila, da so to Eli Šarabi, Or Levi in Ohad Ben Ami.

Med palestinskimi zaporniki in pridržanimi osebami v Izraelu bodo medtem izpustili 18 takih, ki prestajajo dosmrtne kazni, 54 ljudi z dolgotrajnimi kaznimi in 111 ljudi iz Gaze, ki so bili aretirani po Hamasovem napadu 7. oktobra, je francoski tiskovni agenciji AFP povedala predstavnica palestinske nevladne organizacije Amani Sarahneh.

V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja med Hamasom in Izraelom, ki je začel veljati 19. januarja, je Hamas doslej izpustil 18 talcev v zameno za 583 palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov.