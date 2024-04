23-letni talec Hamasa: Nujno potrebujem zdravniško pomoč, pripeljite nas domov

Po objavi videoposnetka, ki naj bi dokazoval, da je 23-letni izraelsko-ameriški talec Hersh Goldberg-Polin še živ, sta njegova mama in oče pozvala, naj pristojni naredijo več za zagotovitev novega dogovora o izpustitvi talcev. Po njunem mnenju bi morali Izrael, Hamas, ameriški posredniki, Egipt in Katar skleniti dogovor in "svojce ponovno združiti s svojimi ljubljenimi", hkrati pa "končati trpljenje v tej regiji".

Pred videoposnetkom, ki je bil objavljen v sredo, so Goldberg-Polina nazadnje živega videli na drugem Hamasovem videoposnetku, ko so ga nalagali na tovornjak, videti pa je bilo tudi, da mu je manjkal del leve roke. V novem videoposnetku je povedal, da se "bori za svoje življenje" in da ima po telesu več hudih ran. Dodal je tudi, da potrebuje nujno zdravniško pomoč.

Goldberg-Polin se je med napadom skupaj z več deset drugimi zatekel v zaklonišče proti bombam, vendar pa so se strelci zbrali pred zakloniščem in začeli vanje metati granate.

23-letnik se je 7. oktobra udeležil glasbenega festivala Supernova, ko so strelci iz Gaze pod vodstvom Hamasa nenadoma vdrli na izraelsko ozemlje in po izraelskih podatkih približno 1200 ljudi ubili in zajeli 253 talcev. Na festivalu je bilo ubitih več kot 360 ljudi.

Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo vlado je obtožil, da sta preostale talce "pustila za sabo" in bil kritičen do neuspešnih poskusov pogajanj za njihovo izpustitev. "Naredi, kar se od tebe pričakuje, in nas zdaj pripelji domov," je dejal v posnetku.

Organizacija, ki se bori za izpustitev talcev - Forum talcev in pogrešanih družin, je sporočila, da je družina podala dovoljenje za objavo novega videoposnetka. "Ta žalostni videoposnetek služi kot nujen poziv k hitremu in odločnemu ukrepanju za rešitev te grozljive humanitarne krize in zagotavljanje varne vrnitve naših ljubljenih," je opozorila.

Posnela sta se tudi Hershova starša

Na dogajanje sta se Hershova starša odzvala tudi z lastnim posnetkom. Povedala sta, da jima je odleglo, da ga vidita živega, a da sta hkrati zaskrbljena glede njegovega zdravja in dobrega počutja. Skrbi ju tudi za vse druge talce in ostale, ki trpijo v tej regiji. "Danes smo tukaj s prošnjo vsem voditeljem strani, ki so se do danes pogajale. To vključuje Katar, Egipt, Združene države, Hamas in Izrael. Bodite pogumni, upajte si, izkoristite ta trenutek in sklenite dogovor, da se vsi ponovno združimo z našimi ljubljenimi in končamo trpljenje v tej regiji," je povedal oče Jon Goldberg-Polin.