'Hamas, upam, da te bo bog uničil, kot si ti uničil naše otroke'

Palestinka, potem ko zagleda truplo svojega umorjenega sina, kriči v agoniji. Vendar svoje jeze ne usmerja na Izraelce, katerih orožje ga je ubilo, ampak na Hamas. "Upam, da te bo bog uničil, Hamas, kot si ti uničil naše otroke," kriči v videu, ki so ga posnele ekipe NBC News v Gazi. Ženski po obrazu tečejo debele solze, njen partner ji pokrije usta in vztraja, da je njen najstniški sin umrl kot mučenik in jo odpelje stran od kamer.