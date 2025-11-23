Svetli način
Tujina

Hamas v Kairu o nasilju v Gazi

Kairo, 23. 11. 2025 13.31 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D. S.
Delegacija palestinskega gibanja Hamas je prispela v Kairo, kjer bodo potekali pogovori s posredniki med Izraelom in Hamasom po ponovni eskalaciji nasilja v Gazi, so danes sporočili viri na letališču v egiptovski prestolnici. Pogovori sledijo nedavnemu zaostrovanju nasilja v Gazi.

Delegacijo Hamasa naj bi vodil najvišji predstavnik gibanja Halil al Haja. V pogovorih z Egiptom, Katarjem in ZDA naj bi se osredotočili na nedavno zaostrovanje nasilja v Gazi in na prehod v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ponavljajoči se nasilni incidenti v Gazi so sprožili zaskrbljenost glede nadaljevanja premirja. V soboto je bilo v izraelskih napadih na palestinsko enklavo ubitih najmanj 22 ljudi.

Pripadnik Hamasa
Pripadnik Hamasa FOTO: AP

Po navedbah izraelske vojske so napadi na Gazo v času premirja odgovor na palestinske kršitve premirja in napade na njene enote, ki še vedno nadzorujejo več kot polovico območja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je danes med tedenskim zasedanjem svojega kabineta v Jeruzalemu dejal, da bo Izrael storil vse, da prepreči ponoven vzpon Hamasa.

