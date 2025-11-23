Hamas v Kairu o nasilju v Gazi

Delegacijo Hamasa naj bi vodil najvišji predstavnik gibanja Halil al Haja. V pogovorih z Egiptom, Katarjem in ZDA naj bi se osredotočili na nedavno zaostrovanje nasilja v Gazi in na prehod v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ponavljajoči se nasilni incidenti v Gazi so sprožili zaskrbljenost glede nadaljevanja premirja. V soboto je bilo v izraelskih napadih na palestinsko enklavo ubitih najmanj 22 ljudi.