Hamas vztraja pri pogajanjih o drugi fazi prekinitve ognja, Izrael pošilja pogajalce v Doho

Predstavniki Hamasa so se konec tedna v Kairu sestali s posredniki in poudarili potrebo po ponovnem vstopu humanitarne pomoči na območje Gaze brez omejitev ali pogojev, je gibanje zapisalo v sporočilu za javnost. Kot so dodali, je njihova delegacija tudi izpostavila, da vztraja pri začetku pogajanj o drugi fazi premirja v Gazi, katere cilj bo postaviti temelje za trajno prekinitev ognja.

Hamasove zahteve za drugo fazo vključujejo popoln umik Izraela iz Gaze, konec blokade, obnovo ozemlja in finančno podporo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od predstavnikov gibanja.

Iz urada izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja so medtem sporočili, da bo Izrael v ponedeljek v Doho poslal svoje predstavnike. Cilj pogajanj v Dohi je po poročanju tujih tiskovnih agencij, da bi Izrael in Hamas prešla na drugo fazo prekinitve ognja v Gazi, ki predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze.