Hamas zahteva 'popolno ustavitev trenutne agresije na Gazo'

Hamas in njihovi zavezniki iz Palestinskega islamskega džihada (PIJ) so sicer izrazili "pripravljenost za pozitivno sklenitev dogovora", vendar želijo popolno prekinitev ognja v Gazi, poroča BBC.

Američani so sicer ocenili, da je koristno, da je Hamas predložil nek odgovor in da trenutno ameriški uradniki "ocenjujejo" zahteve skupine. Kaj še piše v Hamasovem odgovoru na ameriški načrt pa tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost, John Kirby , ni želel komentirati. Tiskovni predstavnik Hamasa, Jihad Taha, je sicer potrdil, da poleg prekinitve ognja, odgovor vključuje umik, obnovo in izmenjavo zapornikov.

A številni Izraelci, predvsem družinski člani talcev v Gazi, si obupno želijo, da bi dogovor sprejeli. Ko se je Blinken v Tel Avivu sestal z izraelskimi uradniki, so mnogi pred njegovim hotelom vzklikali in pozivali k sklenitvi sporazuma.

V drugi fazi bi Hamas izpustil preostale talce, Izrael pa bi se v okviru prekinitve ognja popolnoma umaknil iz Gaze. In Netanjahu je sicer dejal, da je njegov vojni kabinet odobril načrt, vendar ga sam ni nedvoumno podprl. Skrajno desni člani kabineta so celo zagrozili, da bodo izstopili iz koalicije in povzročili razpad, če se bo dogovor nadaljeval, saj menijo, da se bodo s to potezo "vdali Hamasu".

In medtem ko potekajo ti dogovori, Palestinci sporočajo, da so izraelske sile, ki delujejo v južnem mestu Rafa, razstrelile že več hiš. V izraelskem zračnem napadu na glavni ulici v mestu Gaza so bili ubiti najmanj štirje ljudje.

V Gazi je po izraelskem napadu umrlo že več kot 37.000 ljudi, poleg tega se mnogi tam soočajo z lakoto, saj so izraelske sile zaprle meje in s tem prekinile dotok hrane, zdravil in drugih življenjsko nujnih potrebščin. Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu Hamasa 7. oktobra, ko so Hamasovi borci vdrli v južni Izrael, ubili približno 1139 ljudi in jih okoli 250 ugrabili.