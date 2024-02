Hamasov predlog: 135-dnevni načrt za premirje in osvoboditev talcev

Izrael je začel preučevati odziv palestinskega gibanja Hamas na predlog za novo prekinitev ognja v Gazi. Odziv Hamasa naj bi predvideval prekinitev ognja za 135 dni. V tem času bi gibanje izpustilo vse talce v zameno za več palestinskih zapornikov. Izrael pa bi umaknil svoje sile iz Gaze in skupaj s Hamasom sklenil dogovor o koncu vojne.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v torek sporočilo, da je Katarju in Egiptu predalo svoj odziv na predlog za novo prekinitev ognja v Gazi. Kot so pojasnili, je cilj njihovega predloga končati agresijo proti Palestincem, zagotoviti humanitarno pomoč, odpraviti obleganje Gaze in dokončati proces izmenjave zapornikov. Istega dne je ameriški državni sekretar Antony Blinken odziv Hamasa posredoval Izraelu, ki ga sedaj preučuje izraelska obveščevalna služba Mosad. Izraelski premier Benjamin Netanjahu odziva še ni komentiral, je pa v torek izjavil, da je Izrael na poti do popolne zmage in da se ne namerava ustaviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Visoki izraelski predstavnik je medtem v pogovoru za izraelski kanal 13 povedal, da nekaterih zahtev Hamasa ni mogoče izpolniti, in dodal, da oblasti še razpravljajo o tem, ali naj predlog zavrnejo ali pa zahtevajo drugačne pogoj, poroča BBC.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu odziva Hamasa še ni komentiral. FOTO: AP icon-expand

135 dni prekinitve ognja Hamas je v svojem odzivu predlagal prekinitev ognja za štiri mesece in pol. V tem času bi gibanje osvobodilo vse talce, ki jih zadržuje. Izrael pa bi izpustil nekatere palestinske zapornike, umaknil svoje sile iz Gaze in skupaj s Hamasom dosegel dogovor o koncu vojne, na spletni strani piše agencija Reuters. Prekinitev ognja bi potekala v treh fazah, od katerih bi vsaka trajala 45 dni. V prvi fazi bi Hamas izpustil vse zajete ženske, moške, mlajše od 19 let, ter starejše in bolne v zameno za izpustitev več palestinskih žensk in otrok iz izraelskih zaporov. Izrael bi prav tako moral umakniti svoje sile iz naseljenih območij Gaze, začela bi se obnova bolnišnic in begunskih taborišč. Druga faza bi se pričela šele, ko bi obe strani zaključili "pogovore o pogojih, ki bi bili potrebni za končanje vojaških operacij in ponovno vzpostavitev miru". V tej fazi bi Hamas izpustil preostale talce, izraelske sile pa bi se v celoti umaknile iz Gaze. V tretji fazi bi si obe strani izmenjali še posmrtne ostanke žrtev. Po navedbah vira blizu pogajanj o prekinitvi ognja, naj predlog Hamasa ne bi zahteval takojšnje trajne prekinitve ognja, temveč bi se o koncu vojne morali obe strani dogovoriti, preden bi Hamas izpustil zadnjega talca. Za čas prekinitve ognja naj bi se tudi okrepila dobava humanitarne pomoči v Gazo. Po poročanju izraelskega medija Times of Israel naj bi si Hamas prizadeval za izpustitev 1500 zapornikov, od katerih bi bila tretjina tistih, ki jih je Izrael obsodil na dosmrtno zaporno kazen.

Odziv Hamasa naj bi predvideval prekinitev ognja za 135 dni. V tem času bi gibanje izpustilo vse talce v zameno za več palestinskih zapornikov. FOTO: Shutterstock icon-expand