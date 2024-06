Policija blizu navijaške cone v Hamburgu ustrelila moškega s krampom

Območje priljubljene ulice Reeperbahn, ki ga je pred tekmo Nizozemske s Poljsko preplavilo na tisoče nizozemskih navijačev, je policija izpraznila malo pred 12.30, po napadu na policista.

"Na območju trenutno poteka obsežna policijska akcija. Po prvih ugotovitvah je oseba policistom grozila s krampom in zažigalno napravo. Policisti so zato uporabili strelno orožje. Napadalec je bil poškodovan in je trenutno na zdravljenju," so zapisali izjavi.

Zgodilo se je le nekaj sto metrov od nizozemske navijaške cone. Ali je bil moški nogometni navijač, še ni jasno.

Pred nogometno tekmo so v Hamburgu okrepili policijsko prisotnost, vendar težav med obema skupinama navijačev ni bilo.

Novinar BBC Sport Gary Rose, ki je v Hamburgu, je poročal, da priprave za tekmo potekajo po načrtih. Stadion se nahaja le nekaj kilometrov od središča mesta.V mestu je približno 30.000 nizozemskih navijačev in podobno število poljskih. Zdi se, da je vzdušje pred tekmo dobro in da incident nanj ni vplival.