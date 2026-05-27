Tujina

Hamenej sporočil ZDA: Niste več dobrodošli v regiji

Teheran, 27. 05. 2026 07.26 pred eno minuto 2 min branja 0

N.V.
Modžtaba Hamenej

Novi iranski ajatola, Modžtaba Hamenej, je v svoji najnovejši izjavi doslej, opozoril, da ameriške vojaške baze niso več dobrodošle v regiji. Ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM pa je medtem potrdilo nočne napade na raketna oporišča in iranske čolne, ki so polagali mine.

Hamenej, ki se ni pojavil v javnosti vse odkar je nasledil svojega očeta Alija Hameneja, je izjavo napisal v 14-stranskem pismu, kjer je jasen, da se ZDA "poleg tega, da v regiji nimajo več nobenega varnega zatočišča za agresijo in vzpostavljanje vojaških baz, z vsakim dnem vse bolj oddaljujejo od svojega nekdanjega položaja". 

"Kazalcev časa ni mogoče zavrteti nazaj, narodi in države v regiji pa ne bodo več služili kot ščit za ameriške baze," je dodal. 

Ameriški vojaki pred napadeno vojaško bazo Ain al Asad v Iraku
FOTO: AP

Isto je dejal tudi Naser Arasteh, namestnik vodje ajatolovega vojaškega svetovalnega telesa in poudaril, da v prihodnosti ZDA ne bodo imele mesta v Perzijskem zalivu.

Sporočilo Hameneja je predvajala državna televizija, gre pa za najobsežnejšo javno izjavo, ki jo je podal, odkar je prevzel položaj. Mednarodni mediji so sicer poročali, da je bil Hamenej hudo ranjen in da je potreboval obsežno operacijo, a Teheran teh poročil ni komentiral.

Hamenej je v sporočilu pohvalil Hamasov napad na Izrael 7. oktobra in ga označil za "vihar Al Akse" .

"Očitna kršitev premirja"

Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so ponoči napadli raketna oporišča in čolne, ki so skušali polagati mine v južnem Iranu, pri čemer so zapisali, da so napad izvedli v "samoobrambi" in poudarili, da njihov namen ni bil kršiti premirja.

Iransko zunanje ministrstvo je to razlago zavrnilo in ZDA obtožilo "očitne kršitve premirja v Hormuški ožini" v zadnjih 48 urah. "Islamska republika Iran nobenega dejanja agresije ne bo pustila brez odgovora in ne bo niti za trenutek oklevala pri obrambi celovitosti Irana," je sporočilo ministrstvo.

Preberi še IRGC: Imamo pravico, da odgovorimo na vsako kršitev premirja

Eksplozije naj bi odjeknile v pristaniškem mestu Bandar Abas, ubiti naj bi bili tudi štirje pripadnike Iranske revolucionarne garde (IRGC), čeprav Teheran tega še ni uradno potrdil, poroča Euronews. Iz Teherana so sporočili le, da so sestrelili ameriški dron in streljali na letala, ki so poskušala vstopiti v iranski zračni prostor.

Britanski center Maritime Trade Operations je poročal o zunanji eksploziji, ki je zadela tanker približno 60 navtičnih milj vzhodno od omanske prestolnice Maskat. Posadka naj bi bila varna, vendar so opazili iztekanje goriva v morje.

V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Študija razkriva, ali lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za zgodnjo možgansko kap
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Kmetija
Kotlina
