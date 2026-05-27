Hamenej sporočil ZDA: Niste več dobrodošli v regiji

Hamenej, ki se ni pojavil v javnosti vse odkar je nasledil svojega očeta Alija Hameneja, je izjavo napisal v 14-stranskem pismu, kjer je jasen, da se ZDA "poleg tega, da v regiji nimajo več nobenega varnega zatočišča za agresijo in vzpostavljanje vojaških baz, z vsakim dnem vse bolj oddaljujejo od svojega nekdanjega položaja". "Kazalcev časa ni mogoče zavrteti nazaj, narodi in države v regiji pa ne bodo več služili kot ščit za ameriške baze," je dodal.

Ameriški vojaki pred napadeno vojaško bazo Ain al Asad v Iraku FOTO: AP

Isto je dejal tudi Naser Arasteh, namestnik vodje ajatolovega vojaškega svetovalnega telesa in poudaril, da v prihodnosti ZDA ne bodo imele mesta v Perzijskem zalivu. Sporočilo Hameneja je predvajala državna televizija, gre pa za najobsežnejšo javno izjavo, ki jo je podal, odkar je prevzel položaj. Mednarodni mediji so sicer poročali, da je bil Hamenej hudo ranjen in da je potreboval obsežno operacijo, a Teheran teh poročil ni komentiral. Hamenej je v sporočilu pohvalil Hamasov napad na Izrael 7. oktobra in ga označil za "vihar Al Akse" .

"Očitna kršitev premirja"

Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so ponoči napadli raketna oporišča in čolne, ki so skušali polagati mine v južnem Iranu, pri čemer so zapisali, da so napad izvedli v "samoobrambi" in poudarili, da njihov namen ni bil kršiti premirja. Iransko zunanje ministrstvo je to razlago zavrnilo in ZDA obtožilo "očitne kršitve premirja v Hormuški ožini" v zadnjih 48 urah. "Islamska republika Iran nobenega dejanja agresije ne bo pustila brez odgovora in ne bo niti za trenutek oklevala pri obrambi celovitosti Irana," je sporočilo ministrstvo.