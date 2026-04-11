Viri blizu Hameneja: Okreva po hudih poškodbah obraza in nog

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej okreva po hudih poškodbah obraza in nog, so za Reuters pod pogojem anonimnosti povedali trije viri iz njegovega ožjega kroga. Hamenej naj bi po napadu ostal brez ene noge.

56-letnik je kljub poškodbam dobrega mentalnega zdravja in prek avdiokonferenc sodeluje na sestankih visokih uradnikov, ki odločajo o vodenju države in pogajanjih z ZDA, sta razkrila dva vira.

Navedbe so sicer v nasprotju z neuradnimi podatki ameriških in izraelskih obveščevalnih služb. V neformalni izjavi, ki so jo poslali zaveznikom v Perzijskem zalivu, so namreč navedli, da je Hamenej nezavesten v bolnišnici in ni sposoben za vladanje.