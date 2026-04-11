Viri blizu Hameneja: Okreva po hudih poškodbah obraza in nog

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej okreva po hudih poškodbah obraza in nog, so za Reuters pod pogojem anonimnosti povedali trije viri iz njegovega ožjega kroga. Hamenej naj bi po napadu ostal brez ene noge.
56-letnik je kljub poškodbam dobrega mentalnega zdravja in prek avdiokonferenc sodeluje na sestankih visokih uradnikov, ki odločajo o vodenju države in pogajanjih z ZDA, sta razkrila dva vira.
Navedbe so sicer v nasprotju z neuradnimi podatki ameriških in izraelskih obveščevalnih služb. V neformalni izjavi, ki so jo poslali zaveznikom v Perzijskem zalivu, so namreč navedli, da je Hamenej nezavesten v bolnišnici in ni sposoben za vladanje.
Še vedno ostaja neznanka tudi njegova lokacija, saj se vse od njegovega imenovanja 8. marca v javnosti ni pojavil, prav tako niso objavili nobene njegove nove slike ali posnetka.
Hamenej je bil ranjen 28. februarja, prvi dan napadov ZDA in Izraela na Iran. V napadu je umrl tudi njegov oče in predhodnik ajatola Ali Hamenej, ki je vladal od leta 1989, in več družinskih članov.