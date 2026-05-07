Potencialno okužene iščejo na treh celinah, truplo Nemke še vedno na ladji

MV Hondius FOTO: Profimedia

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je Argentina na prvem mestu po pojavnosti tega virusa. Od junija 2025 so potrdili 101 okužbo, skoraj tretjina okuženih je umrla. Sedaj v različne države Argentinci pošiljajo genetski material virusa za analize in opremo za testiranje. Argentinski uradniki skušajo ugotoviti tudi, kje sploh so vsi okuženi potniki in kje so potovali, preden so se vkrcali na križarko v Ushuaii, mestu na skrajnem jugu Argentine. Šele ko bodo poznali vse njihove potovalne načrte, nameravajo izslediti stike in tiste najtesnejše tudi izolirati ter preprečiti nadaljnje širjenje virusa.

Četrtkova lokacija ladje pri Zelenortskih otokih. Ta konec tedna naj bi prispeli na Tenerifih. FOTO: Marine Traffic

Po poročanju španskega El Paisa je 23. aprila 23 potnikov z ladje MV Hondius izstopilo na otoku Sveta Helena. "Tam se potika 23 ljudi, ki jih do pred tremi dnevi ni nihče kontaktiral," je v telefonskem pogovoru dejal potnik, ki je želel ostati anonimen. Člani skupine naj bi se medtem že vrnili v svoje države, tudi v ZDA, kjer so jih preverili, a pri nobenem niso opazili znakov bolezni, je poročal New York Times.

Tri smrtne žrtve, truplo Nemke še na ladji

Doslej so umrli trije potniki, ki so bili na ladji, četrti je na intenzivni negi v Južni Afriki, še tri so v sredo evakuirali z ladje. Pred tem so okužbo potrdili še pri moškem v Švici, ki je ladjo zapustil med potovanjem. Prva žrtev je bil že 11. aprila 70-letni Nizozemec, njegovo truplo pa so z ladje odnesli šele po 14 dneh, ko so prispeli na otok Sveta Helena, tam je izstopila tudi žena pokojnika, ki je 26. aprila v bolnišnici umrla. Par naj bi pred vkrcanjem na ladjo potoval po Argentini, Urugvaju in Čilu. Največja verjetnost je, da se je par okužil prav med izletom opazovanja ptic v Ushuaii pred vkrcanjem. Tretja žrtev je Nemka, ki je umrla v soboto, 3. maja. Po poročanju AP je njeno truplo še vedno na ladji. Po navedbah WHO je umrla štiri dni po tem, ko je zbolela, imela je tudi znake pljučnice, ki jo lahko povzroči hantavirus. Umrla je med plovbo proti Zelenortskim otokom.

Evakuacija treh domnevno okuženih potnikov AP

V sredo so z ladje pred Zelenortskimi otoki evakuirali tri domnevno okužene s hantavirusom: 56-letnega Britanca, ki je bil na ladji vodnik, 41-letnega Nizozemca, ki je bil na ladji zdravnik, in 65-letnega Nemca.

Kam so pluli?

Luksuzna potniška ladja nizozemskega podjetja Oceanwide Expeditions je iz Argentine 1. aprila izplula proti Antarktiki in nato čez Atlantski ocean, pri čemer se je na poti ustavljala na oddaljenih otokih ali v njihovi bližini. Križarjenje, ki lahko traja mesec dni ali celo več, stane med 6000 (5100 evrov) in 25.000 dolarji (21.200 evrov), odvisno od vrste kabine. Ekspedicija ponuja ogled nekaterih najbolj oddaljenih krajev na Zemlji.

1.) 1. aprila ladja MV Hondius izpluje iz Argentine. 2.) 6. aprila zboli prvi potnik - 70-letni moški. 3.) 11. aprila bolan potnik na ladji umre. 4.) 24. aprila truplo moškega odnesejo z ladje na otok Sveta Helena, 69-letna žena pokojnika tudi zapusti ladjo in odleti v Južno Afriko, kjer 26. aprila umre. 5.) 27. aprila drugega okuženega potnika evakuirajo. 6.) 2. maja na ladji umre Nemka, ki je 28. aprila imela simptome. 7.) 3. maja je ladja prispela na Zelenortske otoke.

O virusu