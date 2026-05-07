Tujina

Potencialno okužene iščejo na treh celinah, truplo Nemke še vedno na ladji

Tenerife, 07. 05. 2026 08.28 pred 56 minutami 3 min branja 25

Avtor:
N.L.
MV Hondius

Več tednov dolga saga na potniški ladji, na kateri se je pojavil smrtonosni izbruh hantavirusa, se nadaljuje. Argentina sedaj mrzlično ugotavlja, ali je prav njihova država žarišče tega virusa. Vse večja težava postaja tudi ugotavljanje, ali so potniki, ki so bili na ladji in so se že vrnili v svoje države, s seboj odnesli tudi virus. Iskanje potencialno okuženih poteka na treh celinah, saj potniki prihajajo iz več kot 12 držav. Medtem je truplo Nemke, ki je umrla v soboto, še vedno na ladji.

MV Hondius
MV Hondius
FOTO: Profimedia

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je Argentina na prvem mestu po pojavnosti tega virusa. Od junija 2025 so potrdili 101 okužbo, skoraj tretjina okuženih je umrla. Sedaj v različne države Argentinci pošiljajo genetski material virusa za analize in opremo za testiranje.

Argentinski uradniki skušajo ugotoviti tudi, kje sploh so vsi okuženi potniki in kje so potovali, preden so se vkrcali na križarko v Ushuaii, mestu na skrajnem jugu Argentine.

Šele ko bodo poznali vse njihove potovalne načrte, nameravajo izslediti stike in tiste najtesnejše tudi izolirati ter preprečiti nadaljnje širjenje virusa.

Četrtkova lokacija ladje pri Zelenortskih otokih. Ta konec tedna naj bi prispeli na Tenerifih.
Četrtkova lokacija ladje pri Zelenortskih otokih. Ta konec tedna naj bi prispeli na Tenerifih.
FOTO: Marine Traffic

Po poročanju španskega El Paisa je 23. aprila 23 potnikov z ladje MV Hondius izstopilo na otoku Sveta Helena. "Tam se potika 23 ljudi, ki jih do pred tremi dnevi ni nihče kontaktiral," je v telefonskem pogovoru dejal potnik, ki je želel ostati anonimen.

Člani skupine naj bi se medtem že vrnili v svoje države, tudi v ZDA, kjer so jih preverili, a pri nobenem niso opazili znakov bolezni, je poročal New York Times.

Tri smrtne žrtve, truplo Nemke še na ladji

Doslej so umrli trije potniki, ki so bili na ladji, četrti je na intenzivni negi v Južni Afriki, še tri so v sredo evakuirali z ladje. Pred tem so okužbo potrdili še pri moškem v Švici, ki je ladjo zapustil med potovanjem.

Prva žrtev je bil že 11. aprila 70-letni Nizozemec, njegovo truplo pa so z ladje odnesli šele po 14 dneh, ko so prispeli na otok Sveta Helena, tam je izstopila tudi žena pokojnika, ki je 26. aprila v bolnišnici umrla. Par naj bi pred vkrcanjem na ladjo potoval po Argentini, Urugvaju in Čilu. Največja verjetnost je, da se je par okužil prav med izletom opazovanja ptic v Ushuaii pred vkrcanjem.

Tretja žrtev je Nemka, ki je umrla v soboto, 3. maja. Po poročanju AP je njeno truplo še vedno na ladji.

Po navedbah WHO je umrla štiri dni po tem, ko je zbolela, imela je tudi znake pljučnice, ki jo lahko povzroči hantavirus. Umrla je med plovbo proti Zelenortskim otokom.

V sredo so z ladje pred Zelenortskimi otoki evakuirali tri domnevno okužene s hantavirusom: 56-letnega Britanca, ki je bil na ladji vodnik, 41-letnega Nizozemca, ki je bil na ladji zdravnik, in 65-letnega Nemca.

Kam so pluli?

Luksuzna potniška ladja nizozemskega podjetja Oceanwide Expeditions je iz Argentine 1. aprila izplula proti Antarktiki in nato čez Atlantski ocean, pri čemer se je na poti ustavljala na oddaljenih otokih ali v njihovi bližini. Križarjenje, ki lahko traja mesec dni ali celo več, stane med 6000 (5100 evrov) in 25.000 dolarji (21.200 evrov), odvisno od vrste kabine. Ekspedicija ponuja ogled nekaterih najbolj oddaljenih krajev na Zemlji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

1.) 1. aprila ladja MV Hondius izpluje iz Argentine.

2.) 6. aprila zboli prvi potnik - 70-letni moški.

3.) 11. aprila bolan potnik na ladji umre.

4.) 24. aprila truplo moškega odnesejo z ladje na otok Sveta Helena, 69-letna žena pokojnika tudi zapusti ladjo in odleti v Južno Afriko, kjer 26. aprila umre.

5.) 27. aprila drugega okuženega potnika evakuirajo.

6.) 2. maja na ladji umre Nemka, ki je 28. aprila imela simptome.

7.) 3. maja je ladja prispela na Zelenortske otoke.

O virusu

Inkubacijska doba virusa traja od enega do osmih tednov, zato je težko ugotoviti, ali so se potniki okužili pred odhodom iz Argentine proti Antarktiki 1. aprila, med načrtovanim postankom na oddaljenem otoku v Južnem Atlantiku ali na krovu ladje, poroča Guardian. Strokovnjaki za javno zdravje sicer opozarjajo, da so eden od razlogov za vse več primerov okužb tudi vse višje temperature v Argentini, ki spreminjajo ekosisteme glodalcev, ki prenašajo virus. Človek se nato okuži zaradi izpostavljenosti iztrebkom, urinu ali slini.

Ladja je sicer kljub nasprotovanju lokalnih oblasti zaplula proti Kanarskim otokom, pred tem so sicer pridobili dovoljenje Španije. Ta konec tedna naj bi pristali na Tenerifih.

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
07. 05. 2026 09.30
Oni odkrito zatrjujejo, da nas je, po njihovih znanstveno strokovnih ocenah, okoli 7 milijard preveč.
Odgovori
+0
1 1
Spark
07. 05. 2026 09.29
Zaradi teh,ki morajo potovati,da ne zbolijo v glavi so sedaj tam kjer so,zaradi takih pa je ogroženih še ogromno ostalih ljudi..Super vse za denar neglede na žrtve..
Odgovori
0 0
U1751349216299
07. 05. 2026 09.25
no pa bomo spet mal doma...
Odgovori
+1
2 1
KaiC
07. 05. 2026 09.35
Ne bluzi. korelacija ni isto kot kavzacija. Ta virus se ne prenaša kot prehlad. Razlog zakaj so se ljudje tam okužli, je bil bližnji stik z ljudmi dlje časa. Prav tako, pa te virus takoj spravi na tla (nima dolge inkubacijske dobe), tako da nimaš niti časa okužati drugih v času, ko se počutiš še zdravega (kar je glavni razlog kakršnih koli virusnih epidemij).
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
07. 05. 2026 09.24
In gremo znova, maske, glupe prepovedi...
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
07. 05. 2026 09.23
Gremo!'Stave! Za kolk dni bo razglašena smrtonosna pandemija?
Odgovori
+2
3 1
Verus
07. 05. 2026 09.22
8 tednov inkubacijske dobe?! dva meseca si že doma in zboliš zaradi dopusta, ti ni nič jasno. Ni heca s temi virusi
Odgovori
-1
0 1
bu?e24 1
07. 05. 2026 09.34
To rec unim biološkim labarotorijem ki se igrajo z temi virusi pod prevtezo če bi mogoče muteru ga pol oni muterajo kao da pol so prpravljen če bi potecialno nastau v naravi čez miljine let neumnost neuuumnooost
Odgovori
0 0
NeXadileC
07. 05. 2026 09.22
Ali bodo policije spetvterorizirale prebivalstvo. Človek teče sam na prazni velikanski plaži, oni ga lovijo, kot žival, s terenci in peš. Helikopter snema in jim daje navodila. Video na voljo.
Odgovori
+0
2 2
stylo
07. 05. 2026 09.20
Me zanima kulk folku bodo spet Spin naredil za Covid
Odgovori
+1
2 1
2mt8
07. 05. 2026 09.19
Spet kuhajo nekaj...kot pri Covidu.
Odgovori
+4
5 1
NeXadileC
07. 05. 2026 09.24
Je že skuhano. Zdaj že strežejo...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
07. 05. 2026 09.19
Bill nam je to obljubill. WHO Tedros nam je to zagotavljal. Zdaj si manejo roke.
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
07. 05. 2026 09.16
Iščejo tudi med pingvini na Južnem Tečaju?
Odgovori
+0
1 1
Marck
07. 05. 2026 09.15
Ta covid vam je enim res opral mozgane. Ne vidite dlje ko kura zrno..koga briga ta covid še sploh
Odgovori
-2
2 4
bu?e24 1
07. 05. 2026 09.35
Koga briga .te kriminalce ki se igrajo bogove treba uničit preden bojo oni nas
Odgovori
0 0
NeXadileC
07. 05. 2026 09.12
Spet sprožajo, kot so tudi obljuljali, medcelisko paniko. Zdajbjevna treh jutri zjutraj bo na vseh. Zločinci spet na delu. Ne sodelujem!
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
07. 05. 2026 09.09
Me zanima koliko volilcev golobizma temnejše polti in po izobrazbi inženirjev je bilo med njimi.
Odgovori
-1
1 2
BMReloaded
07. 05. 2026 09.07
A ni Moderna v sodelovanju z neko Korejsko univerzo al laboratorijem 2024 nekaj delala v zvezi s cepivom proti tem virusom...pa to? Se spet kaj pripravlja z glavnimi playerji...pa to?
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
07. 05. 2026 08.58
jutri_ pa _res Če je Janša pameten ,se naj umakne in to greznico prepusti levakom,da jo dokončno potopijo.
Odgovori
-5
1 6
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
07. 05. 2026 08.54
Me zanima, kakšen scenarij so si zamislili tokrat!
Odgovori
+4
6 2
cekinar
07. 05. 2026 08.54
Ja maske bomo potrebovali spet,Tonin pa Janša pa naj že poiščeta tisti kamion,ki je izginil tako skrivnostno marca 20,no kdaj gremo spet na občine omejitev gibanja ,pa a bo tokrat že ob 20h začela veljat policijska ura?
Odgovori
+1
5 4
jutri_pa_res
07. 05. 2026 08.36
Tako se je leta 2019/20 začela Korona. Eden tukaj, eden tam, pa sledenje okužbam nazaj, pa karantene vseh v stiku, pa zaprtje držav, šolanje na daljavo, prepovedi gibanja, obvezne maske...Nič ni pomagalo, le malo se je upočasnilo...Upajmo samo, da je tole manj kužno...
Odgovori
+11
12 1
jutri_pa_res
07. 05. 2026 08.42
In če se slučajno razširi, kot se je Korona, bo spet padlo po Janši, kot je Korona...
Odgovori
+5
8 3
hojladri123
07. 05. 2026 09.27
Ja tale naš JJ pa res ve kdaj mora na oblast - ko se lahko nenadzorovano zaradi izrednih razmer kopuje vse povprek, z prirejenimi razpisi ali pa celo brez ker je res nujno in edina možnost
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
07. 05. 2026 09.29
Nič se ni upočasnili, niti pispešilo. Vse je bilo zrežirano. Predstava s kančkom nepomembne substance.
Odgovori
+1
1 0
