Vplivnež na križarki v joku: Nismo le naslovi, želimo si vrnitve domov

Ameriški vplivnež, ujet na krovu luksuzne križarke MV Hondius blizu Zahodne Afrike sredi domnevnega izbruha hantavirusa, je zaradi strahu pred večjim izbruhom virusa planil v jok. Jake Rosmarin, vplivnež na področju potovanj iz Bostona, ki ima nekaj več kot 44.000 sledilcev na Instagramu, je v ponedeljek delil videoposnetek iz križarke, na katerem ima solzne oči.

"Trenutno sem na krovu MV Hondius. Kar se dogaja zdaj, je za vse nas tukaj zelo resnično. Nismo le zgodba, nismo le naslovi. Smo ljudje z družinami, z življenji, z ljudmi, ki nas čakajo doma. Veliko je negotovosti in to je najtežji del. Vse, kar si trenutno želimo, je, da se počutimo varne in da se vrnemo domov," je povedal v videoposnetku.

Hantavirus potrdili pri drugem potniku, 150 še vedno ujetih na ladji

Zdravstvene ekipe so v ponedeljek evakuirale dve osebi s simptomi smrtonosnega hantavirusa po domnevnem izbruhu na luksuzni križarki, privezani ob obali Zahodne Afrike, na kateri so bili večinoma britanski, ameriški in španski turisti. 150 oseb je medtem še vedno ujetih na ladji. Operater ladje MV Hondius, Oceanwide Expeditions, je sporočil, da sta umrla nizozemski zakonski par ter nemški državljan. Hantavirus je bil potrjen tudi pri 69-letnem britanskem državljanu, ki je na intenzivni negi v bolnišnici v Južni Afriki, in je bil prisoten tudi pri umrli Nizozemki, poroča BBC.

Izbruh hantavirusa na križarki FOTO: Profimedia

Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM), ki pomaga zajeziti izbruh, je namreč potrdil, da je bil pri enem pacientu s simptomi test na hantavirus pozitiven. Test na virus naj bi bil pozitiven tudi pri pokojni Nizozemki. RIVM je sporočil, da še ni jasno, ali so imeli virus tudi drugi ljudje s simptomi ali pa so bile z njim povezane druge smrti.