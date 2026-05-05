Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vplivnež na križarki v joku: Nismo le naslovi, želimo si vrnitve domov

London, 05. 05. 2026 09.34 pred 24 minutami 2 min branja 14

Avtor:
A.K.
Vplivnež na križarki

Na križarki v Atlantskem oceanu sta bila potrjena dva primera hantavirusa. Na ladji so doslej umrli trije ljudje, še en britanski državljan pa je hudo zbolel. Iz križarke se je javil tudi eden izmed potnikov, ki je delil čustven videoposnetek.

Ameriški vplivnež, ujet na krovu luksuzne križarke MV Hondius blizu Zahodne Afrike sredi domnevnega izbruha hantavirusa, je zaradi strahu pred večjim izbruhom virusa planil v jok. Jake Rosmarin, vplivnež na področju potovanj iz Bostona, ki ima nekaj več kot 44.000 sledilcev na Instagramu, je v ponedeljek delil videoposnetek iz križarke, na katerem ima solzne oči. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Trenutno sem na krovu MV Hondius. Kar se dogaja zdaj, je za vse nas tukaj zelo resnično. Nismo le zgodba, nismo le naslovi. Smo ljudje z družinami, z življenji, z ljudmi, ki nas čakajo doma. Veliko je negotovosti in to je najtežji del. Vse, kar si trenutno želimo, je, da se počutimo varne in da se vrnemo domov,"  je povedal v videoposnetku. 

Hantavirus potrdili pri drugem potniku, 150 še vedno ujetih na ladji

Zdravstvene ekipe so v ponedeljek evakuirale dve osebi s simptomi smrtonosnega hantavirusa po domnevnem izbruhu na luksuzni križarki, privezani ob obali Zahodne Afrike, na kateri so bili večinoma britanski, ameriški in španski turisti. 150 oseb je medtem še vedno ujetih na ladji.

Operater ladje MV Hondius, Oceanwide Expeditions, je sporočil, da sta umrla nizozemski zakonski par ter nemški državljan. Hantavirus je bil potrjen tudi pri 69-letnem britanskem državljanu, ki je na intenzivni negi v bolnišnici v Južni Afriki, in je bil prisoten tudi pri umrli Nizozemki, poroča BBC.

Izbruh hantavirusa na križarki
Izbruh hantavirusa na križarki
FOTO: Profimedia

Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM), ki pomaga zajeziti izbruh, je namreč potrdil, da je bil pri enem pacientu s simptomi test na hantavirus pozitiven. Test na virus naj bi bil pozitiven tudi pri pokojni Nizozemki. RIVM je sporočil, da še ni jasno, ali so imeli virus tudi drugi ljudje s simptomi ali pa so bile z njim povezane druge smrti.

Razlagalnik

Hantavirusi so skupina virusov, ki jih naravno prenašajo predvsem glodavci, kot so miši in podgane. Ljudje se z njimi najpogosteje okužijo z vdihavanjem aerosolov, ki vsebujejo izločke okuženih glodavcev, na primer njihove urin, blato ali slino. Virus se v okolje sprošča, ko se posušeni izločki zdrobijo v prah, ki ga nato človek vdihne. Pomembno je poudariti, da se hantavirusi pri večini vrst ne prenašajo neposredno s človeka na človeka, temveč je vir okužbe skoraj vedno stik z okuženim okoljem, kjer so prisotni glodavci.

Okužba s hantavirusom lahko pri ljudeh povzroči dve glavni obliki bolezni, odvisno od vrste virusa. Prva je hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HFRS), ki primarno prizadene ledvice in lahko vodi do odpovedi ledvic ter notranjih krvavitev. Druga oblika je hantavirusni pljučni sindrom (HPS), ki je izjemno nevaren, saj povzroči hudo vnetje pljuč in nabiranje tekočine v pljučnih mešičkih, kar otežuje dihanje in lahko vodi do odpovedi dihal ter srčno-žilnega sistema. Obe obliki sta resni in zahtevata takojšnjo zdravniško pomoč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hantavirus izbruh križarka

Iranci pomenljivo odgovorili na Trumpovo 'Vojno zvezd'

Iran z raketami nad ameriška rušilca, ki sta pospremila še eno tovorno ladjo

24ur.com Križarka, polna turistov, trčila v tovorno ladjo, med poletom huda turbulenca
24ur.com Preživela z ladje smrti opisala grozljive trenutke pred tragedijo
24ur.com Tragična migrantska nesreča: v bližini Španije se je potopil čoln, več kot 30 mrtvih
24ur.com Smrt 19-letnice med parasailingom: posnetek razkriva vrsto malomarnosti
24ur.com Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva umrli trije migranti
24ur.com Groza na potapljajočem se čolnu: pred očmi matere zadavil 16-letno dekle
24ur.com Ob kolumbijski obali zasegli 'narkopodmornico' s skoraj tremi tonami kokaina
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
05. 05. 2026 11.00
ameriski vplivnez, jokica, bi doma ostal..ali pa je pripravljal vlog o svojem prispevku k onesnazevanju morja
Odgovori
0 0
SpamEx
05. 05. 2026 10.53
softič
Odgovori
0 0
Masai_Mara
05. 05. 2026 10.52
Ja bogi revež no..saj bo kmalu videl svojo mamo. Mogoče pa pogresa topel obrok. Tik tok mevža.
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1576861
05. 05. 2026 10.52
doma bod,kaj pa rineš okol,ne mi zdej jokat
Odgovori
-1
1 2
Lepdan123
05. 05. 2026 10.53
Jao. Ljudje pač potujejo, če ti ne moreš vsaj skrij svoje ljubosumje. Pa lp, uživaj doma.
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
05. 05. 2026 10.47
uueeeeuueede
Odgovori
0 0
Wolfman
05. 05. 2026 10.45
Jaz sem jokal, ko sem spremljal otročke v Gazi, ki so moledovali za pomoč takrat, ko jih je Izrael načrtno iztrebljal! Kaj ti potem manjka tam na križarki ti cmerasti vplivnež?
Odgovori
+2
5 3
jedupančpil
05. 05. 2026 10.53
a je treba to gazo non stop vlacit po zobeh
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
05. 05. 2026 10.56
jedu..., nimaš otrok, a je tako?
Odgovori
0 0
Čombe
05. 05. 2026 10.58
jaz sempa jokal ko je šlo miljarde denarja za pomoč palestincem da je hamas kupoval orožje in kopal tunele, in moril ceviliste na koncertu
Odgovori
0 0
Mušmula
05. 05. 2026 10.19
A bojo spet miškam dali maske gor?
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
05. 05. 2026 09.55
Kdo bi si mislil, da bodo kdaj miške predstavljale grozo človeštvu? Sicer tista Izraelska Miki miška predstavlja največjo grožnjo človeštvu, ostale je še dokaj sprejemljivo.
Odgovori
+3
6 3
progresivnidaveknastanovanja
05. 05. 2026 10.21
bolj kot miši predstavljajo grozo križarke, en sam kup virusov : )
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
05. 05. 2026 10.44
haha Wolfman sam res Izraelska Miki miška
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Novi predpisi: Zaprtje teras med hudo vročino
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692