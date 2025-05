Haribo zaradi sledi konoplje odpoklical vrečke bonbonov

Po navedbah nizozemske uprave za varnost hrane in potrošniških izdelkov NVWA so bili s konopljo kontaminirani trije paketi bonbonov Happy Cola F!ZZ. Kljub temu je podjetje Haribo iz preventivnih razlogov odpoklicalo celotno zalogo. Ob tem je NVWA še opozorila, da lahko kontaminirane sladkarije ob zaužitju povzročijo zdravstvene težave.

Podjetje Haribo je ob razkritju sledi konoplje sporočilo, da je varnost potrošnikov njihova prednostna naloga. Dodali so, da incident jemljejo izjemno resno in hkrati zagotovili, da so njihovi drugi izdelki varni za uživanje, poroča britanski BBC.

Nizozemska policija je medtem že sprožila preiskavo o tem, kako se je konoplja znašla v vrečkah sladkarij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.