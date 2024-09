Harrisova in Trump o psih, mačkah, Putinu, migracijah in splavu

Najbolj v spominu bo zagotovo ostal trenutek, ko je Trump ponovil teorijo zarote, da priseljenci v zvezni državi Ohio ubijajo in jedo hišne ljubljenčke, pse in mačke.

Kandidata sta obdelala vsa najbolj pereča vprašanja kampanje: od gospodarstva, splava in priseljevanja do zunanje politike, pri čemer je Trump ponovno zatrdil, da bo hitro končal vojno v Ukrajini, ki da se pod njim nikoli ne bi začela.

Zatrdil je še, da je Putin napadel Ukrajino zaradi polomije z umikom ameriške vojske iz Afganistana, Harrisova pa je spomnila, da je Trump dosegel sporazum s talibani o umiku in "teroriste" celo povabil v Camp David. "Biden je storil to, kar so skušal pred njim trije ameriški predsedniki," je dejala.

Pri vprašanju vojne v Gazi je Trump dejal, da Harrisova sovraži Izraelce in obenem sovraži tudi Arabce. Harrisova je povedala, da ima Izrael vso pravico do samoobrambe, vendar je pomembno, kako to pravico uveljavlja, in spomnila na nedolžne žrtve med Palestinci. Tudi pri tem je Trump trdil, da vojne ne bi bilo, če bi bil on predsednik.

Po soočenju je kampanja demokratke Trumpa nekoliko presenetljivo izzvala na novo soočenje, ki bi se odvilo oktobra, Harrisova pa je dobila pomemben izraz podpore priljubljene pevke Taylor Swift.

Trump se je dobro odrezal pri razpravi o gospodarstvu, ko je ponavljal, da to še nikoli v zgodovini ni bilo tako trdno kot v času njegovega predsedniškega mandata, Biden in Harrisova pa sta ga povsem uničila. Dejal je celo, da ljudje zaradi uničenega gospodarstva umirajo.

Harrisova mu je medtem očitala, da je za seboj zapustil opustošenje, ki so ga šele sedaj počasi spravili v red, Trump pa se je skozi soočenje nenehno vračal k nezakonitemu priseljevanju in to navajal tudi kot enega od vzrokov za uničeno gospodarstvo.

Pri vprašanju pravice do splava je Trump vztrajal, da je dosegel to, kar naj bi vsi želeli, namreč da se odločanje o tem preda zveznim državam. To so sicer želeli le nasprotniki pravice do splava, ki jo večina Američanov podpira.

Harrisova ga je gladko zavrnila in vprašala, ali res misli, da so si tega želele ženske, ki morajo za zdravstveno nego bežati čez meje zveznih držav v strahu pred aretacijami. Trump je skušal to razpravo odvrniti s kritikami na račun Bidnovega odpisovanja študentskih dolgov.