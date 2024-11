Harrisova snubi arabske volivce, Trump: Amerika je pokvarjena država

Donald Trump je na svojem nastopu napovedal konkretno zmago, Kamala Harris pa je na burnem zborovanju v Michiganu zagotovila, da so demokrati dobili zagon.

Tekma med kandidatoma za predsednika ZDA se bo odvijala do zadnjega, saj je v tem trenutku več ključnih držav še vedno neodločenih. Predčasno je že glasovalo več kot 77,6 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj polovico vseh oddanih glasovnic leta 2020.

60-letna Harrisova je nedeljo preživela v Michiganu, kjer sicer tvega, da bo izgubila ključno podporo okoli 200.000 pripadnikov arabsko-ameriške skupnosti, ki je obsodila ravnanje ZDA v vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. "Kot predsednica bom storila vse, kar je v moji moči, da se vojna v Gazi konča," je na začetku svojega govora dejala Harrisova.

Ponovno je pozivala k enotnosti in obljubljala, da bo delala tako za demokrate kot republikance. Trumpa ni niti omenjala, poroča televizija ABC.

Trump pa je v Pensilvaniji napadal "demokratske elite", ameriški volilni sistem in domnevne sovražnike domovine. Ponovno se je pritožil, da so mu leta 2020 ukradli zmago s prevarami, in dejal, da takrat Bele hiše sploh ne bi smel zapustiti. Vlado predsednika Joeja Bidna je označil za povsem nesposobno, Ameriko pa za pokvarjeno državo, ki jo bo spravil na pravo pot.

Najbolj pa je odmevala njegova izjava glede novinarjev. Ob kazanju na neprebojno steklo okoli sebe je dejal, da bi moral atentator, če bi želel priti do njega, najprej streljati skozi lažne novice. Pri tem je imel v mislih poročevalce s shoda, ki so sedeli pred njim. "Vse, kar imamo, so lažne novice. Če bi me skušal zadeti, bi moral nekdo najprej streljati skozi lažne novice. To me ne bi motilo," je izjavil Trump. Tiskovni predstavnik njegove kampanje Steven Cheung je kasneje pojasnil, da je kandidat le "genialno" izrazil skrb za varnost novinarjev, ki ga spremljajo, poroča televizija NBC.