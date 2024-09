Harrisova in Biden na skupnem predvolilnem nastopu podprla sindikate

Biden se je razglasil za največjega podpornika sindikatov v ameriški zgodovini in je to dokazoval skozi svoj predsedniški mandat s posredovanjem v korist delavcem med pogajanji v času stavk, pri čemer se je tudi kot prvi predsednik v zgodovini osebno pridružil stavki delavcev avtomobilske industrije.

Sindikaliste je v ponedeljek pozval, naj zaupajo podpredsednici Harris, ki da bo nadaljevala z njegovim delom. "Moja najboljša predsedniška odločitev je bila to, da sem jo izbral za podpredsednico ZDA. Če jo izvolite za predsednico, pa bo to vaša najboljša odločitev," je dejal Biden, ki je 21. julija odstopil od kandidature za drugi mandat in predal štafeto Harris.

Zagotovil je še, da gre Ameriki bolje, ko gre sindikatom dobro, in napadel republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, češ da v štirih letih za delavce ni naredil nič, čeprav o tem nenehno govori. "Štiri leta je obljubljal zakon o obnovi infrastrukture, naredil pa ni ničesar," je dejal Biden, ki mu je to uspelo s podporo članov obeh strank v ameriškem kongresu.

US Steel v roke Japoncev

Biden že več kot mesec dni izraža nasprotovanje prodaji podjetja US Steel japonskemu podjetju Nippon Steel in tudi v ponedeljek je zagotovil, da bo ta ikona ostala ameriška. To je zagotovila tudi Harris. "Gre za zgodovinsko ameriško podjetje in za našo državo je ključno, da ohrani močna jeklarska podjetja. Podjetje US Steel mora ostati v ameriški lasti," je dejala.

Podjetje US Steel je sicer v ponedeljek sporočilo, da ostaja zavezano prodaji Japoncem. "Partnerstvo z družbo Nippon Steel, dolgoletnim vlagateljem v ZDA iz naše tesne zaveznice Japonske, bo okrepilo ameriško jeklarsko industrijo, ameriška delovna mesta in ameriške dobavne verige ter povečalo konkurenčnost in odpornost ameriške jeklarske industrije proti Kitajski," je sporočilo vodstvo podjetja, ki samo v Pensilvaniji zaposluje skoraj 4000 ljudi.

Biden in Harris sta se v prvem skupnem predvolilnem nastopu po predsednikovem odstopu od kampanje udeležila parade ob prazniku dela v Pittsburghu, nato pa sta nastopila pred člani sindikata električne industrije.

Harris je pred prihodom v Pittsburgh obiskala še Detroit, kjer se je prav tako udeležila sindikalnih proslav ob prazniku dela in dejala, da so sindikati koristili vsakemu prebivalcu ZDA. "Kolektivna pogajanja organiziranega delavskega gibanja so pomagala zagotoviti petdnevni delovni teden, nadomestila za bolniško odsotnost in druge ključne ugodnosti ter utrdila varnost pri delu," je dejala.

Republikanski predsedniški kandidat Trump je medtem na družbenem mediju Truth Social objavil napad na "tovarišico" Harris in Bidna, ki bi naj uničila ameriško gospodarstvo in delavce, ter obljubil gospodarski razcvet s povišanjem carin na uvoz iz tujine.