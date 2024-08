Harrisova na avtobusni turneji po Georgiji, Trump na plaži

Dobra dva meseca pred ameriškimi predsedniškimi volitvami se tekma med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom preveša v odločilni del. Harrisova je v nekaj tednih uspela izničiti vso prednost, ki si jo je Trump nabral pred Joem Bidenom, preden se je predsednik umaknil iz kampanje. Trump še nima pravega odgovora na vzpon tekmice in ne upošteva svaril republikancev, naj se izogiba osebnim napadom. Napake delajo tudi člani njegove kampanje, ki so se zapletli v incident na vojaškem pokopališču. Medtem se je Harrisova odpravila na avtobusno turnejo po Georgiji in s tem pokazala, da so zvezne države, kjer je Biden prepričljivo izgubljal, za demokrate spet v igri.