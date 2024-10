Harrisova Trumpa izzvala na test kognitivnih sposobnosti

"Seveda. Izzvala bi ga, da opravi enak test," je v danes objavljenem intervjuju za televizijo CBS na vprašanje, ali bi opravila test kognitivnih sposobnosti, k čemur jo je na družbenih omrežjih pozval Donald Trump, odvrnila Kamala Harris.

Tovrstni pozivi in žalitve na račun inteligence so sicer po besedah demokratske predsedniške kandidatke nekaj, k čemur se je nekdanji predsednik ZDA zatekel med drugim zato, ker nima načrta za prihodnost Američanov. "Mislim, da je dejansko vse bolj nestabilen in neuravnovešen," je dejala.

Dodala je, da ni treba, da volivci verjamejo njej, temveč lahko prisluhnejo tistim, ki Trumpa najbolje poznajo, vključno z upokojenim generalom ameriške vojske in nekdanjim vodjem Trumpovega kabineta Johnom Kellyjem. Ta je namreč minuli teden v pogovoru za časnik New York Times razkril, da je Trump v preteklosti večkrat pohvalil nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. Dejal je tudi, da njegov nekdanji šef zagotovo spada v splošno opredelitev fašista.