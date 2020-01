Harry in Meghan bosta brez kraljevega naziva in javnega denarja

Princ Harry in Meghan Markle več ne bosta smela uporabljati naziva "njegova/njena kraljeva visokost".

Iz dvora kraljice Elizabete II. so sporočili, da je družina dosegla dogovor glede prihodnjega odnosa s princem Harryjem in Meghan Markle. Par bo še naprej lahko uporabljal naziva vojvoda in vojvodinja Susseška, vendar nič več "njegova/njena kraljeva visokost". Harry, ki se je rodil kot princ, bo sicer še naprej ostal princ Harry.