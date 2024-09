Harvey Weinstein prestal nujno operacijo srca

Nekdanjega filmskega producenta in hollywoodskega magnata Harveya Weinsteina so v nedeljo zvečer odpeljali iz zapora na otoku Rikers v bolnišnico v New Yorku na nujno operacijo srca, so sporočili njegovi odvetniki. Kot so povedali, je imel bolečine v prsih. Njegov tiskovni predstavnik je pozneje sporočil, da se po operaciji počuti bolje.

72-letni Harvey Weinstein ima v zaporu stalne zdravstvene težave in je bil v zadnjih letih večkrat sprejet v bolnišnico. Julija se je zdravil zaradi covida-19 in pljučnice. Leta 2020 je bil sprejet v bolnišnico zaradi bolečin v prsih. Istega leta so ga odpeljali v bolnišnico zaradi zamašene arterije, poroča CBS. Ima tudi sladkorno bolezen in visok pritisk.

Harvey Weinstein FOTO: Profimedia icon-expand

Nekoč vplivni hollywoodski producent je bil v zgodovinskem sodnem procesu leta 2020 obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnega napada. Newyorško prizivno sodišče je aprila odločitev iz leta 2020 razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Prizivno sodišče je ugotovilo, da je sodnik leta 2020 nepošteno dovolil pričanje žensk, katerih trditve proti Weinsteinu niso bile del pregona. Tožilci so prejšnji teden razkrili, da se pripravljajo na potrditev treh dodatnih obtožnic za spolne napade, sojenje pa naj bi se začelo 12. novembra. Weinstein zanika vse obtožbe in navedbe številnih drugih žensk o spolnih napadih in trdi, da so bila njegova spolna srečanja z ženskami sporazumna.

Soustanovitelj filmskih studiev Miramax in The Weinstein Company, je bil nekoč eden najmogočnejših ljudi v Hollywoodu in se je med drugim podpisal kot producent filmov Šund in Zaljubljeni Shakespeare.