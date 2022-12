Harvey Weinstein tudi v Los Angelesu spoznan za krivega posilstva

Tožilci v Los Angelesu so podobno kot tisti v New Yorku poroto prepričali, da je Weinstein izkoriščal svoje bogastvo in vpliv za posiljevanje in spolne zlorabe žensk, ki so želele uspeti v Hollywoodu.

Weinstein je vse obtožbe zanikal in trdil, da je šlo za transakcijske spolne odnose s pristankom. Ženske so imele z njim spolne odnose, on pa jim je pomagal pri karieri.