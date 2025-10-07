Harvardsko univerzo tožijo zaradi tatvine človeških delov

Nekdanji upravnik mrtvašnice Cedric Lodge je kradel dele trupel, ki so bila darovana za medicinske raziskave, in jih prodajal na črnem trgu. Vrhovno sodišče Massachusettsa je zdaj odločilo, da je mogoče vložiti tožbo proti Univerzi Harvard. Vložile so jo družine pokojnih, ki trdijo, da je univerza nepravilno ravnala s posmrtnimi ostanki njihovih bližnjih, ki so jih podarile medicinski fakulteti.
Medicinska fakulteta Univerze Harvard: Dejanja so gnusna in v nasprotju z našimi vrednotami
Po poročanju Guardiana je sodnik Scott Kafker v imenu enotnega senata zapisal, da so tožniki dovolj prepričljivo navedli, da Harvard pri ravnanju s posmrtnimi ostanki ni deloval v dobri veri, pri čemer se je "grozljivo in ponižujoče ravnanje z njimi nadaljevalo več let." "Univerza je imela pravno obveznost zagotoviti dostojanstveno ravnanje in odstranitev darovanih človeških ostankov, vendar je pri tem popolnoma spodletela – kar je priznala tudi sama," je zapisal Kafker.
Sodišče je prav tako obnovilo tožbene zahtevke proti poslovni direktorici programa za anatomske donacije na Harvardu. Medicinska fakulteta Univerze Harvard je v izjavi zapisala, da so bila dejanja Cedrica Lodgea "gnusna in v popolnem nasprotju z merili in vrednotami, ki jih pričakujejo in si jih zaslužijo Harvard, naši anatomski darovalci in njihovi svojci."
Prodajal jih je z ženo
Lodge čaka na izrek kazni, potem ko je maja priznal krivdo za prevoz ukradenega blaga preko državnih meja. Tožilci so povedali, da je s krajo telesnih delov začel že leta 2018, kradel je glave, možgane, kožo in različne organe. Kradel jih je iz mrtvašnice Univerze Harvard v Bostonu ter jih prevažal v svoj dom v Goffstownu v New Hampshiru, kjer sta jih skupaj z ženo prodajala.
V 12 tožbah 47 sorodnikov posameznikov, katerih telesa so bila darovana Harvardu, obtožujejo univerzo malomarnosti in trdijo, da je ta več let zamižala na eno oko ob Lodgeovem ravnanju, dokler ni bil leta 2023 obtožen. Sodnik je lani sklenil, da Harvard uživa široko imuniteto pred odgovornostjo, dokler v dobri veri poskuša upoštevati državni Zakon o enotni anatomski daritvi, ki ureja darovanje človeških teles za raziskave in izobraževanje.
Sodnik Kafker je poudaril, da tožbe utemeljeno trdijo, da Harvard zakona ni spoštoval, saj ni vzpostavil ustreznih nadzornih sistemov, ki bi lahko preprečili Lodgeu, da razkosava darovana telesa, v mrtvašnico vabi ljudi na nakup delov trupel in iz nje nezakonito odnese telesne ostanke.
