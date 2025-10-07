Harvardsko univerzo tožijo zaradi tatvine človeških delov

Nekdanji upravnik mrtvašnice, ki je na Univerzi Harvard kradel dele trupel, darovanih v medicinske namene, in jih prodajal na črnem trgu, ni več edini krivec. Vrhovno sodišče Massachusettsa je odločilo, da prizadete družine pokojnih lahko tožijo univerzo.

Univerza Harward FOTO: AP icon-expand

Nekdanji upravnik mrtvašnice Cedric Lodge je kradel dele trupel, ki so bila darovana za medicinske raziskave, in jih prodajal na črnem trgu. Vrhovno sodišče Massachusettsa je zdaj odločilo, da je mogoče vložiti tožbo proti Univerzi Harvard. Vložile so jo družine pokojnih, ki trdijo, da je univerza nepravilno ravnala s posmrtnimi ostanki njihovih bližnjih, ki so jih podarile medicinski fakulteti.

Medicinska fakulteta Univerze Harvard: Dejanja so gnusna in v nasprotju z našimi vrednotami

Po poročanju Guardiana je sodnik Scott Kafker v imenu enotnega senata zapisal, da so tožniki dovolj prepričljivo navedli, da Harvard pri ravnanju s posmrtnimi ostanki ni deloval v dobri veri, pri čemer se je "grozljivo in ponižujoče ravnanje z njimi nadaljevalo več let." "Univerza je imela pravno obveznost zagotoviti dostojanstveno ravnanje in odstranitev darovanih človeških ostankov, vendar je pri tem popolnoma spodletela – kar je priznala tudi sama," je zapisal Kafker. Sodišče je prav tako obnovilo tožbene zahtevke proti poslovni direktorici programa za anatomske donacije na Harvardu. Medicinska fakulteta Univerze Harvard je v izjavi zapisala, da so bila dejanja Cedrica Lodgea "gnusna in v popolnem nasprotju z merili in vrednotami, ki jih pričakujejo in si jih zaslužijo Harvard, naši anatomski darovalci in njihovi svojci."

Prodajal jih je z ženo