Na Havajih po treh dneh in skoraj 300-metrskem padcu rešili pohodnika

Moški iz Kalifornije, ki je med pohodom na eni izmed havajskih gora padel približno 300 metrov globoko, našli pa so ga po treh dneh, je svojo rešitev označil za "čudež".

34-letni Ian Snyder se je 4. decembra sam odpravil na pohod po poti Koolau Summit. Še 5. decembra je na družbeno omrežje X objavil posnetek s pohoda, nato pa je zdrsnil v prepad – kdaj točno, se sploh ne spomni. Reševalci so ga nato v bližini slapa našli 7. decembra, poroča CNN. "Nikoli si ne bi mislil, da se bo pohod končal tako, kot se je," je povedal in pojasnil, da je bila pot strma in da je postajala vse težja, a da je bil v dobri formi in jo je lahko obvladoval.

Zadnja stvar, ki se je spomni, je, da je pogledal dol na avtocesto Pali in si rekel, da ga čaka še res dolga pot. Njegov načrt je bil namreč prav to, da pride do omenjene ceste. Kdaj točno je padel, se oče dveh sinov in hčerke ne spomni. "Ko sem prišel k sebi, nisem imel pojma, kaj se je zgodilo ali koliko časa je minilo," je dejal Snyder. "Očitno je bilo, da sem zunaj, sploh se ne spomnim, ali je bil dan ali noč, ko sem prvič prišel k sebi." Spomni se le, da ga je zeblo in da je bil blizu potoka. Z zlomljeno roko se je skušal odplaziti bližje k potoku in poiskati zavetje pred vetrom med dvema skalama. Tri dni je pil kar vodo iz potoka. Ko je nemočno čakal, čas pa je kar mineval in mineval, se je, kot pravi, obrnil k Bogu. "Želel sem živeti, zato se nisem odrekel volji do življenja," pravi.

Ključna je bila geolokacija njegovega telefona Gasilci so klic za pomoč pri primeru pogrešane osebe prejeli 7. decembra, s pomočjo zadnje znane geolokacije Snyderjevega telefona pa so ugotovili, da se je nahajal nekje v bližini poti Koolau Summit. Poveljnik gasilcev Honoluluja Adrian Carvalho je povedal, da je bilo pridobivanje teh informacij ključnega pomena. Na dan, ko so ga rešili, se je Snyder zbudil in slišal letalo, ki je letelo zelo blizu in precej nizko. "Zveni, kot da je blizu, gotovo me iščejo," si je mislil.

