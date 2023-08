Havaji zagoreli, požare razpihuje veter s sunki do 130 km/h

Zaradi požarov so danes na Havajih razglasili izredne razmere in evakuirali več tisoč ljudi. Ceste so polne ljudi, ki se z avtomobili in peš umikajo pred ognjem. Gasilcem težave povzroča močan veter s sunki do 130 kilometrov na uro, ki onemogoča helikopterske prelete, ceste pa so zaprte zaradi izruvanih dreves in podrtih daljnovodov.

Na ameriškem otočju Havaji besnijo obsežni požari. V sredo so razglasili izredne razmere in evakuirali več tisoč ljudi. Najmanj 12 ljudi je obalna straža rešila iz morja, kamor so se zatekli pred ognjenimi zublji. Ceste so polne ljudi, ki se z avtomobili in peš umikajo pred ognjem, na otoku Maui pa so oblasti odprle štiri zavetišča, pri čemer se je v največje od njih zateklo 1000 ljudi, poročajo ameriški mediji. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Požare razpihuje močan veter orkana Dora, ki se je približal temu ameriškemu tihomorskemu otočju. Gasilcem težave povzroča močan veter s sunki do 130 kilometrov na uro, ki onemogoča helikopterske prelete, ceste pa so zaprte zaradi izruvanih dreves in podrtih daljnovodov. Poročil o smrtnih žrtvah iz te otoške zvezne države zaenkrat ni. Na Mauiju gori več požarov, požar na Velikem otoku pa je doslej uničil 243 hektarjev površin in ogroža 200 hiš. Na Mauiju je brez elektrike 14.500 odjemalcev, težave z izpadi električne energije pa imajo tudi na otoku Oahu, kjer se nahaja prestolnica Honolulu.