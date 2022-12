Havana: Kubansko cepivo proti pljučnemu raku kaže visoko učinkovitost

Iz Havane poročajo, da so doslej s Cimavaxom zdravili 5000 bolnikov s pljučnim rakom, ki so se zelo dobro odzvali na zdravljenje. "Terapija je izboljšala kvaliteto življenja posameznikov in krepko povečala možnost za njihovo preživetje," so sporočili z inštituta. Kot navaja kubanski časnik Granma so pri razvoju zdravila sodelovali z ameriškim centrom za raziskave rakavih obolenj Roswell Park iz Buffala, kar jim je omogočilo dostop do opreme in reagentov, ki jih sicer zaradi strogih sankcij proti državi ne bi uspeli pridobiti. Kubanski inštitut in ameriški center sta namreč pred leti ustanovila skupno biotehnološko podjetje Innovative Immunotherapy Alliance s sedežem v Havani. Gre za eno redkih neposrednih sodelovanj med komunističnim otokom in ZDA.

Kot je povedala zdravnica Elia Neninger, ki se sodelovala od samega začetka kliničnih preizkusov cepiva, je ena od ključnih prednosti zdravila tudi manj stranskih učinkov, v primerjavi z drugimi oblikami zdravljenja. Namestnik direktorja CIM Kalet Leon Monzon je povedal, da so bolniki, ki so prejeli cepivo, okrevali, kljub napredni obliki bolezni, njihova možnost preživetja pa se je v kratkem času krepko povečala.

Eden od prvih prejemnikov cepiva, Miguel Creus, je zdravilo prejel pred 15 leti, ko je bilo to še v fazi kliničnih preizkusov, njegov rak pa v četrtem stadiju. Creus pravi, da je cepivo podaljšalo njegovo življenje ter da po zadnjih raziskavah nima več tumorjev in simptomov bolezni.

Trenutno potekajo klinična preskušanja, ki kombinirajo kubansko cepivo z drugimi uspešnimi zdravili proti raku, preučujejo pa se njihovi učinki pri ljudeh z visokim tveganjem ali bolnikih v začetnih fazah bolezni, še poroča Granma.

Pljučni rak je ena najpogostejših vrst raka. Leta 2021 so na svetu diagnosticirali približno 1,59 milijona primerov.

Kot smo že poročali, je Kuba lani razvila tudi učinkovito cepivo proti covidu-19 Soberana 02, ki je na otoku zmanjšalo število okužb in smrti.