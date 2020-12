Havanski sindrom pri ameriških diplomatih povzročilo usmerjeno mikrovalovno sevanje

Skrivnostno bolezen, za katero so zbolevali ameriški diplomati na Kubi, je verjetno povzročilo usmerjeno mikrovalovno sevanje, ugotavlja posebno poročilo ameriške vlade. Spomnimo, da so zaposleni na veleposlaništvu v Havani v letih 2016 in 2017 poročali o izgubi sluha, ravnotežja in "kognitivni megli", bolezen je postala znana kot havanski sindrom.

Poročilo Nacionalne akademije znanosti krivde za usmerjeno mikrovalovno sevanje ne pripisuje nikomur. Izpostavlja pa, da so raziskave glede radiofrekvenčnega sevanja izvajali v Sovjetski zvezi pred 50 leti, povzema BBC. Spomnimo, da so v letih 2016 in 2017 začeli zbolevati ameriški diplomati na veleposlaništvu v Havani. Tako zaposleni kot njihovi sorodniki so poročali o simptomih, kot so vrtoglavica, izguba ravnotežja, izguba sluha, tesnoba, in simptomu, ki so ga opisovali kot "kognitivna megla". Skrivnostna bolezen je postala znana kot havanski sindrom.

ZDA so zatem umaknile del diplomatskega osebja, Kubo pa so obtožile "zvočnega napada". Poznejša raziskava je leta 2019 ugotovila "možganske anomalije" pri diplomatih, ki so zboleli. Kubanske oblasti so vse obtožbe zavračale. O podobni bolezni so poročali tudi kanadski diplomati, tudi Kanada je tako polovico svojega diplomatskega osebja umaknila s Kube. Leta 2018 so ZDA nato umaknile del osebja veleposlaništva v mestu Guangdžov na Kitajskem, potem ko je bilo dokončno potrjeno, da je uradnik veleposlaništva zbolel za podobno boleznijo kot ameriški in kanadski diplomati na Kubi.

ZDA in Kanada so s Kube umaknile del diplomatskega osebja. FOTO: AP

Najnovejša znanstvena raziskava se je osredotočila na 40 vladnih uslužbencev in preučila njihove simptome. Znanstveniki v raziskavi ugotavljajo, da se"značilni in akutni znaki, simptomi in opažanja vladnih uslužbencev ujemajo z usmerjenimi radiofrekvenčnimi valovi".Izpostavljajo, da je nekdanja Sovjetska zveza izvedla "obsežne raziskave izpostavljenosti utripajočim, namesto neprekinjenim radiofrekvenčnim valovom," povzema BBC.