Je za havanski sindrom odgovorna enota ruske obveščevalne službe?

Bolečine po telesu, zvonjenje v ušesih, kognitivne motnje, glavoboli, zaspanost ... To so le eni od simptomov, o katerih že od leta 2016 poročajo številni ameriški diplomati, uslužbenci CIE, agenti FBI ter vojaški častniki in njihove družine. Vzroka za te simptome do sedaj niso odkrili, pet let trajajoča preiskava tega pojava, ki je postal znan kot havanski sindrom, pa je tokrat v ospredje postavila dokaze, ki kažejo, da bi lahko za boleznijo stala Rusija.

Havanski sindrom je bolezen, ki se je v javnosti prvič pojavila na ameriškem veleposlaništvu v Havani na Kubi leta 2016. Do leta 2018 so se pri več diplomatih namreč pojavili simptomi, kot so izguba sluha, omotica in druge nevrološke težave. Zvonjenje v ušesih, ki je spremljalo bolezen, je sčasoma izginilo, a še dolga leta potem so se mnogi pritoževali nad stalnimi bolečinami in vrtoglavicami ter težavami s koncentracijo. A vzrok za bolezen do sedaj ni bil znan. Raziskava neodvisne ruske preiskovalne spletne strani The Insider, nemške revije Der Spiegel in dokumentarne serije CBS 60 Minutes pa je v pet let trajajoči raziskavi odkrila, da bi bila lahko za bolezen kriva ruska obveščevalna služba GRU, ki je med drugim delovala tudi na Kubi. Specifično naj bi bila za ustvarjanje bolezni odgovorna enota 29155. Člani enote naj bi uporabljali zvočno orožje, pri čemer so z radijskimi frekvencami ciljali možgane svojih žrtev. Slednji zdaj trdijo, da je ameriška obveščevalna služba za to vedela in prikrivala rusko vpletenost.

A kot so izvedeli v oddaji 60 Minutes, se je bolezen dejansko začela že dve leti prej, leta 2014, ko so najmanj štirje Američani poročali o istih simptomih v Frankfurtu v Nemčiji, lahko bi torej sklepali, da je šlo tudi za napade iz maščevanja. Leta 2014 so bili namreč v Ukrajino nameščeni agenti CIE, isto leto se je zgodila še revolucija dostojanstva, ki je odnesla Putinovega kolega z vrha ukrajinske politike, Viktorja Janukoviča. Nenavaden zdravstveni incident je za Pentagon preiskoval tudi Greg Edgreen, zdaj že upokojeni podpolkovnik vojske. Dejal je, da je ZDA prikrivala vpletenost, ker se niso želeli soočiti s tako težkim dejstvom, da niso dovolj zaščitili Američanov. "Ali lahko zavarujemo Ameriko? Ali so to napake protiobveščevalne službe? Ali lahko zaščitimo ameriška tla in naše ljudi na ameriških tleh? Ali nas napadajo? In če nas napadajo, ali je to vojno dejanje?" Kot je dodal Edgreen, je lestvica dokazov "postavljena zelo visoko". "Na žalost ne morem govoriti o podrobnostih, ker je to zaupno," je poudaril. "Lahko pa vam povem, da sem se v zelo zgodnji fazi preiskave začel osredotočati na Moskvo." Edgreen je zdaj prepričan, da Rusi napadajo ameriške uradnike. Kot je poudaril, se to ni dogajalo vsem policistom ali agentom. "To se je dogajalo le petim ali desetim odstotkom naših najuspešnejšim častnikom v celotni agenciji. In vedno je bila prisotna povezava z Rusijo." Podoben zdravstveni incident se je zgodil tudi na lanskem vrhu Nata v Litvi. Srečanje, ki so se ga udeležile članice Nata, se je precej osredotočalo na rusko invazijo na Ukrajino, vrha se je udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Več virov pa je za 60 Minutes povedalo, da so se pri visokem uradniku ministrstva za obrambo pojavili nenavadni simptomi, zato je bil primoran poiskati zdravniško pomoč. Edgreen je prepričan, da to zagotavlja, da ni ovir za to, kaj bo Moskva storila in koga bo napadla. "Problem se bo poslabšal, če se s tem ne bomo soočili, če se ne bomo spopadli z njim." Vladno poročilo iz leta 2023 sicer kaže, da je "zelo malo verjetno", da bi za skrivnostnimi poškodbami možganov, ki so jih utrpeli ameriški uradniki za nacionalno varnost, stal tuj nasprotnik. A to ne pojasni, zakaj ima več kot 100 Američanov simptome, za katere znanstveniki trdijo, da bi jih lahko povzročil snop mikrovalov ali akustični ultrazvok. To je vplivalo tudi na ameriško nacionalno varnost, obveščevalne uradnike in diplomate, ki so delali v tujini, so namreč odstranili z delovnih mest zaradi travmatičnih poškodb možganov.

Glavobol

Visok, piskajoč zvok in močne bolečine Ena izmed žrtev, katere identiteta je skrita, saj še vedno deluje kot agentka FBI, je za dokumentarno oddajo povedala, da je bila doma na Floridi, ko jo je nenadoma "zadela" močna sila. "V desnem ušesu mi je zvonilo, isti zvok, ki ga slišimo pri zobozdravniku, bil je visok, kovinski zvok. Ko sem se nagnila naprej, sem začutila pritisk in bolečino, ki sta se začela širiti iz desnega ušesa, po čeljusti, vratu in v prsni koš." V istem trenutku, naj bi baterija v njenem telefonu začela sunkovito rasti, dokler ni počilo ohišje telefona. Na koncu je agentka omedlela na kavču, zaradi bolečin v prsnem košu pa je bila napotena h kardiologu. "Spomnim se, da sem se še mesece po tem pritoževala kolegom, da se počutim, kot da imam zgodnjo Alzheimerjevo bolezen. Kratkotrajni spomin, zmedeni spomini, moje stanje se je spremenilo. Nisem več ista oseba," je dejala.

Agentka sicer ni edini primer z FBI-ja. Kot je povedal njen odvetnik, Mark Zaid, ima več kot dva ducata strank s simptomi havanskega sindroma. "Edina nit, ki veže vse moje stranke, edina stvar, ki je vsem skupna, je, da so delali nekaj v zvezi z Rusijo," je pojasnil. Kot so izvedeli v 60 Minutes, so leta 2020 v bližini Key Westa na Floridi policisti ustavili moškega, Vitalija Kovaleva in v njegovem avtomobilu našli zapiske, povezane z bančnimi računi, napravo, s katero je bilo mogoče izbrisati računalniške podatke avtomobila, vključno s podatki o lokaciji ter ruski potni list. S pomočjo preiskovalnega novinarja Christa Grozeva, ki dela za the Insider so ugotovili, da je bil Kovalev ruski vohun. Študiral je na vojaškem inštitutu in preučeval radijsko elektroniko, nato pa je nenadoma postal kuhar v New Yorku in Washingtonu. A kako je od ruskega vojaškega inženirja z dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov prišel do kuharja? Težko, meni Grozev. "To ni lahka naloga, vse pustiti za seboj. Ko si enkrat v vojski in si bil usposobljen ter je obrambno ministrstvo investiralo vate, ostaneš z njimi do konca življenja," je poudaril novinar, ki slovi po razkrivanju raznih ruskih zarot. Sicer pa morebitna povezava Kovaleva in agentke FBI ni bila nikoli dokazana, vendar so razni viri za oddajo 60 Minutes povedali, da je agentka precej časa preiskovala ruske vohune v ZDA, 80 ur naj bi namenila izrecno Kovalevu, s katerim je tudi opravila številne intervjuje. Kovalev je nato preživel 30 mesecev v zaporu v ZDA in se leta 2022 vrnil v Rusijo, pri čemer so ga Američani opozorili, da njegova vrnitev predstavlja nevarnost, saj je preveč časa preživel z FBI. In še kako prav so verjetno imeli. Grozev je nedavno odkril mrliški list iz lanskega leta, v katerem piše, da je Kovalev umrl na fronti v Ukrajini. "Ena od teorij je, da so ga tja poslali zato, da bi se ga znebili," je pojasnil Grozev.

Grozev je identificiral moške, ki so avgusta 2020 zastrupili pokojnega ruskega disidenta Alekseja Navalnega. Identificiral je tudi druge moške, ki so poskušali zastrupiti Sergeja Skripala, ruskega vojaškega obveščevalca, ki je pozneje postal dvojni agent Združenega kraljestva, in njegovo hčer Julijo.

GRU 29155: "Vsestranski morilci in izvajalci sabotaž" Če je za havanski sindrom odgovorna Rusija, potem je Grozev prepričan, da za tem stoji posebna enota GRU. Leta 2018 je namreč obstoj enote Grozev tudi prvi odkril. "To so ljudje, ki so usposobljeni za morilce in izvajalce sabotaž. Usposobljeni so za protiobveščevanje, uporabo eksplozivov, strupov in tehnološke opreme, s katero dejansko povzročajo bolečino tarčam." Grozev je celo potrdil, da ima dokumente, ki bi lahko povezali enoto GRU z orožjem, ki povzroča havanski sindrom. V dokumentu naj bi bilo zapisano: "Častnik enote 29155 je prejel nagrado za delo na področju "potencialnih zmogljivosti nesmrtonosnega akustičnega orožja ..."

Ruska obveščevalna služba GRU

Enota GRU naj bi delovala tudi v Gruziji. Leta 2021 je v Tbilisiju simptome havanskega sindroma doživela žena uslužbenca pravosodnega ministrstva, ki je deloval na tamkajšnjem veleposlaništvu. "Kar naenkrat me je zadel prodoren zvok, ki ga lahko opišem samo tako, kot če v filmu poči bomba. Takoj sem začutila pritisk v glavi in prebadajoč glavobol, nato sem še bruhala," je pojasnila za 60 Minutes pod pogojem anonimnosti. V isti soseski v Gruziji pa naj bi isti teden, le par dni prej, bili napadeni še en ameriški uradnik, njegova soproga in otrok. Žena ima zdaj močne posledice, njeni glavoboli se nadaljujejo. "Pozneje sem imela težave pri hoji po stopnicah, zlasti ponoči. Moja koordinacija in vestibularni sistem sta začela zelo pešati," je pojasnila. Zdravniki pravijo, da ima luknje v notranjem ušesu, do sedaj pa je že bila podvržena dvema operacijama, verjetno pa jo čaka še ena. Preiskava se je tam osredotočila na Rusa Alberta Averjanova. Njegovo ime se na dokumentih pojavlja skupaj z imeni drugih znanih članov ruske obveščevalne enote, Averjanov pa naj bi bil tudi sin poveljnika enote. Kot je napadena ženska v Gruziji povedala v oddaji, je bilo pred njeno hišo parkirano vozilo, v njem pa je sedel človek, ki ga ni prepoznala. Ko ji je bila poslana slika Averjanova, je dejala, da je izredno podoben moškemu, ki je bil malce po napadu pred njeno hišo. "Ne morem z gotovostjo trditi, da je bil to ta moški, lahko pa vam povem, da se še danes ob pogledu na to sliko počutim podobno." Kot je pojasnila, je kasneje pred njihovo hišo videla vozilo in ga fotografirala. Grozev je prepričan, da so Averjanova za člana enote pripravljali že od mladih let, dokumenti so razkrili tudi, da je njegova številka v telefonskih imenikih vseh članov enote. "Očitno je več kot le šefov sin, je sodelavec teh ljudi." Med napadi v Tbilisiju, je bil telefon Averjanova izklopljen, vendar so določeni viri za 60 Minutes potrdili, da obstajajo dokazi, da se je nekdo v tistem času v gruzijski prestolnici prijavil v Averjanovo elektronsko pošto. "Prepričani smo, da so bili člani enote 29155 v Gruziji zato, da bi olajšali, nadzorovali ali morda celo osebno izvedli napade na ameriške diplomate in vladne uradnike z uporabo akustičnega orožja."

Ameriška in ruska zastava