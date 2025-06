Havarija katamarana Melita pri Zadru, rešili 20 potnikov

Obvestilo o vdoru vode v trup so zadarski policisti prejeli ob 22.20 uri v ponedeljek zvečer. Vseh 20 potnikov so rešili še pred 23. uro, ko so jih preko reševalnih splavov spravili na trajekt Jadran, poroča Zadarski.hr.

Poškodovani katamaran so odvlekli proti pristanišču Gaženica. Preiskava vzroka nesreče še poteka.