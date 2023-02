Hčerka z viralnim videoposnetkom očetovo knjigo spremenila v uspešnico

Lloyd Devereux Richards, odvetnik in oče treh otrok, je 14 let pisal svojo prvo knjigo, naslednjih 11 let pa upal, da bo postala uspešnica. A ni šlo vse po načrtih, roman namreč ni požel veliko zanimanja. Da bi pospešila prodajo, je Richardsova hčerka objavila kratek videoposnetek na družbenem omrežju TikTok, v katerem je predstavila očetovo dolgo pot do izdaje knjige. Video je hitro postal viralen, knjiga pa se je zavihtela med najbolj prodajane uspešnice na Amazonu.

Hčerka Lloyda Devereuxa Richardsa je na priljubljenem družbenem omrežju TikTok objavila 16-sekundni video, s katerim je želela očetovo knjigo predstaviti svetu. Ta se namreč vse od izdaje pred 11 leti ni dobro prodajala. Videoposnetek je kmalu postal viralen, zbral je več kot 40 milijonov ogledov. Richardsov roman Stone Maidens pa je v trenutku postal ena najbolje prodajanih knjig na Amazonu. Novica o neverjetnem odzivu na družbenem omrežju je Richardsa močno šokirala. Med prebiranjem komentarjev pod objavo njegove hčerke ni mogel zadrževati solz. Presrečna je tudi njegova hčerka, ki se je vsem, ki so podprli njenega očeta, zahvalila za nakup knjige. Ob tem se je pošalila, da se oče sploh ne zaveda, kaj TikTok je in kako deluje. Kot je pojasnila, je Richards roman dokončal leta 2012. Gre za zgodbo o forenzičnem antropologu FBI, ki preiskuje serijskega morilca. Richards je ideje za knjigo črpal iz svojih dolgoletnih izkušenj, ki jih je pridobil kot odvetnik. Richards, ki še ni povsem dojel razsežnosti svojega uspeha, si ne bo vzel veliko časa za počitek. Kot je povedal, je že pričel s pisanjem nadaljevanja zgodbe.