Hči Alekseja Navalnega: Njegovo zdravstveno stanje je vse slabše

Hči zaprtega ruskega disidenta Alekseja Navalnega, Daša Navalna, je pozvala ruskega predsednika, da konča vojno v Ukrajini ter izpusti njenega očeta in druge politične zapornike. "Ne bomo se nehali boriti, dokler naši cilji ne bodo doseženi," je zatrdila.

Daša Navalna je v odkritem in obsežnem intervjuju za CNN pojasnila, da je glavni cilj njihovega dela in protikorupcijske fundacije, da "Rusija postane svobodna država, da ima odprte volitve, svobodo tiska, svobodo govora in da ima možnost postati del zahodne demokratične skupnosti".

Hči najbolj znanega Putinovega nasprotnika je odkrila, da je odraščala v družini, ki je bila vedno pod drobnogledom vlade, z bratom pa naj bi se kot mlajša na javnih prevozih venomer poskušala izogniti ruskim vohunom. "Razgledovala sva se po vlaku in se pogovarjala s fantom, ki je imel črno kapo in čudno torbo s trakovi ob strani, nato pa skočila ven – vendar ne iz vlaka, ampak iz vagona podzemne železnice." Slabo zdravstveno stanje in razmere v zaporu Navalna je izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v zaporu in dejala, da ima njena družina omejen dostop do Navalnega, njegovi odvetniki pa ga lahko vidijo le "skozi varovano zaveso". "Zato ne moremo z gotovostjo vedeti, v kakšnem zdravstvenem ali psihičnem stanju je, saj svoje družine ni videl že pol leta," je dejala. "Nisem ga videla že več kot leto dni, vem pa, da je njegovo zdravstveno stanje vedno slabše."

Vprašanja glede njegovega zdravstvenega stanja se pojavljajo že več mesecev. Na posnetkih med njegovim lanskim sojenjem je Navalni zelo suh in učinkuje bolno. Tudi sam je na Twitterju poročal o težkih razmerah v zaporu, dejal je, da je izoliran od ostalih zapornikov, prav tako naj bi mu odrekali toplo vodo. Po poročilu poljskega možganskega trusta Center za vzhodne študije so zaporniki v ruskih kazenskih kolonijah običajno nastanjeni v barakah in ne v celicah. Kasneje so ga iz kazenske kolonije v Pokrovu premestili v strogo varovani zapor v Melehovu v ruski Vladimirski regiji.

Spomnimo Aleksej Navalni, odkrit kritik Kremlja in Putinove vojne v Ukrajini, trenutno prestaja devetletno zaporno kazen v strogo varovanem zaporu vzhodno od Moskve, potem ko ga je rusko sodišče lani obsodilo zaradi domnevne goljufije. Leta 2020 je bil zastrupljen z živčnim strupom novičokom, krivda pa je v večini letela na ruskega predsednika. Kremelj je sicer zanikal vsakršno vpletenost v ta nesrečen slučaj. Po večmesečnem okrevanju v Nemčiji se je Navalni vrnil v Moskvo, vendar je bil tam takoj aretiran zaradi kršenja pogojne kazni, ki mu je bila izrečena leta 2014 in naj bi bila "politično motivirana". Sprva je bil obsojen na "le" dve leti in pol, pozneje pa so kazen zvišali na devet let zapora zaradi dodatne obtožbe, da je kradel iz svoje protikorupcijske fundacije. Navalni, ki se je v Rusiji večkrat potegoval za politične funkcije, je že dolgo let trn v peti Kremlja.

