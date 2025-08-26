Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Hči Gisele Pelicot: Mama mi ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev

Pariz, 26. 08. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
6

"Z mamo ne govoriva. Ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev, da je tudi mene leta omamljal in posiljeval," je v nedavnem intervjuju razkrila 46-letna Caroline Darian, hči Gisele Pelicot. "Moja mama ni nobena ikona. Vsaj zame ne," je dejala. In nejevere, kljub golim fotografijam, ki so jih preiskovalci našli na očetovem računalniku, pravi, ji nikoli ne bo mogla odpustiti. "Mama ima zdaj novo življenje in to spoštujem. Ne morem pa sprejeti dejstva, da mi ni stala ob strani. Mama ostajaš do konca življenja, kljub vsemu, kar se zgodi," poudarja.

Caroline Darian
Caroline Darian FOTO: AP

Danes 46-letna Caroline Darian je materi Gisele Pelicot leta stala ob strani med sojenjem očetu Dominiqu. Sojenje, ki je razkrilo grozljive podrobnosti desetletje trajajočega omamljanja, zlorab in omogočanja množičnih posilstev njegove tedanje žene, se je lani zaključilo z obsodbo na 20 let zapora. Ostalih 50 moških, ki so bili obsojeni zaradi spolnega napada na Gisele, pa bo skupno za zapahi preživelo 400 let.

A Darianova, ki živi v Parizu, s svojo 72-letno mamo ne govori. Pelicotova je sicer zaradi poguma, da spregovori o zlorabah in se sooči z napadalci, postala feministična ikona. "Moja mama ni nobena ikona. Vsaj zame ne," je v intervjuju za britanski Telegraph dejala 46-letnica. Pravi, da je jezna, ker ji ne verjame, da je oče Dominique tudi njo omamil in posilil. "In tega ji ne morem nikoli odpustiti, nikoli ..."

"Mama je v tisti sodni dvorani spustila mojo roko. Zapustila me je. Štiri leta sem jo spremljala povsod. Podpirala sem jo, ne da bi jo kdaj obsojala. In ni bilo vedno lahko," je razkrila. Kot pravi, pa mama ni hotela niti slišati o tem, da je bila žrtev tudi ona. Darianova verjame, da je Gisele edina oseba, ki bi očeta lahko prepričala, da prizna tudi spolne napade na hčerko. Kot pravi, pa ni niti poskusila. "V sodni dvorani mi ni hotela pomagati," pravi in dodaja, da je želela izvedeti le resnico o sebi.

Gisele Pelicot
Gisele Pelicot FOTO: AP

Dominique Pelicot je bil lani spoznan za krivega, potem ko je na sodišču priznal, da je Gisele med letoma 2011 in 2020 omamljal s tabletami za spanje, nato pa številne tuje moške vabil v hišo in jim omogočal spolne napade nanjo. V povezavi s primerom, ki je pretresel javnost, so oblasti v Franciji obsodile še 50 moških, starih od 26 do 74 let. Sodišče jim je izreklo kazni od treh do 13 let zapora, kar skupaj nanese več kot 400 let.

71-letnikovo 'zbirko' 20.000 eksplicitnih fotografij in videoposnetkov so odkrili jeseni 2020, ko mu je policija zasegla telefon in računalnik. Spolnemu predatorju so prišli na sled, potem ko so ga tri ženske obtožile, da jih je v bližnjem supermarketu snemal pod krili.

Med posnetki spolnih napadov na Gisele pa so policisti na trdem disku računalnika našli tudi fotografije hčerke Caroline. Dominique jih je posnel, medtem ko je spala, pogosto je bila na njih videti celo brez zavesti, gola ali v spodnjem perilu, ki sploh ni bilo njeno. Shranjene so bile v datoteki z imenom 'Moja gola hči'. Oče je bil nato obsojen tudi zaradi fotografiranja brez hčerinega dovoljenja.

Gisele Pelicot in njen nekdanji mož Dominique med sojenjem septembra lani.
Gisele Pelicot in njen nekdanji mož Dominique med sojenjem septembra lani. FOTO: AP

Darianova je opisala, da se je njun odnos z mamo pričel krhati že med sojenjem, saj da jo je Gisele pogosto kritizirala zaradi izbruhov v sodni dvorani. "Umrl boš sam v zaporu, kot pes," je Caroline zavpila ob izreku kazni očetu, Gisele pa naj bi jo takrat oštela, češ, da zdaj iz svojega primera dela spektakel. Kot dodaja, se je mama obnašala "kot srednjeveška kraljica, z dvignjeno glavo". "Javna osebnost, v katero se je Gisele Pelicot spremenila, nima nič skupnega z mano," je dejala 46-letnica v intervjuju.

Leta 2022 je o svojem primeru napisala tudi knjigo z naslovom In nehala sem te klicati očka. Pisanje o tem, kar se ji je zgodilo, je bilo zanjo terapevtsko, čeprav še vedno ne pozna podrobnosti. Oče kljub pritiskom na sojenju o tem namreč nikoli ni črhnil niti besedice. Kot pravi, se zaradi tega počuti kot "pozabljena žrtev". Mama Gisele, kot razkriva tudi v knjigi, naj bi ves čas ponavljala, da ji oče ne bi storil česa takšnega. Pravi tudi, da nikoli ne bo pozabila očetovega pogleda, ko so ga zasliševali o njej. "Takrat je vedel, da je zmagal, in ni hotel odgovoriti na nobeno vprašanje o meni. Zame je bilo to grozno. V tisti sodni dvorani sem bila prisiljena kričati, čeprav to ni dovoljeno, saj je bilo ogorčenje vse, kar mi je ostalo," je povedala.

"Razlika med nama je ta, da si je ona Dominiquea Pelicota sama izbrala za moža, jaz izbire, kdo bo moj oče nisem imela. Mama ima zdaj novo življenje in to spoštujem. Ne morem pa sprejeti dejstva, da mi ni stala ob strani. Mama ostajaš do konca življenja, kljub vsemu, kar se zgodi," še zaključuje.

Caroline Darian Gisele Pelicot mama odnos intervju spolni napad
Naslednji članek

Na italjanskih smučiščih obvezne čelade za obiskovalce vseh starosti

Naslednji članek

Konec upanja za rusko alpinistko, ujeto na ledeni gori

SORODNI ČLANKI

Gisèle Pélicot prejela najvišje francosko odlikovanje

Sin francoskega posiljevalca Pelicota: Bil je moj oče, danes je pošast

Hči spolnega predatorja: Upam, da oče umre v zaporu

'Ni mi žal, da sem se odrekla anonimnosti. Naj javnost vidi, kaj se dogaja'

Za Francoza, ki je omamljal in posiljeval ženo, zahtevajo 20 let zapora

'Kultura posilstev in nasilja nad ženskami sta ukoreninjena v našo družbo'

Gisele Pelicot še zadnjič stopila na prostor za priče: 'Zame so vsi krivi'

'Posiljevalci niso zgolj osebe, ki jih srečaš ponoči v temi, lahko so v tvoji družini'

V sodni dvorani predvajali grozljive posnetke omamljene in posiljene Gisèle

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quatflow
26. 08. 2025 14.28
Ah mame… kdo bi jih v vsem razumel. Vaših se žal učimo od njih tudi kako ne delati nekaj tako kot one.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
26. 08. 2025 14.16
Očitno je bila potreba res velika
ODGOVORI
0 0
PegySue
26. 08. 2025 14.15
+1
Priznam,da favorizim Gisele,tako njo,kot njen pogum in dejanja,ki so sledila po razkritju spolnih zlorab. Lepo bi bilo slišati njeno plat zgodbe,zakaj je situacija takšna,kot jo opisuje hči. Ugibam,če ni bilo lastno breme preveliko in si namerno zatiska oči o morebitni zlorabi hčere..
ODGOVORI
1 0
Pujček
26. 08. 2025 14.01
-1
Kos pogače bi pasal.
ODGOVORI
0 1
SEJBOBOL
26. 08. 2025 14.14
+3
Ne gre se lih za kos pogače , da MATI hčeri po dokazanem sedaj ne verjame DA BI oče to naredu je pa živi absurd .... Kar se matere tiče , bi prej reku da išče pozornost ... Ne mi rečt da v vseh teh letih s tolko tekočine v njej ne bi posumla ali vsaj odšla na pregled ....
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137