Hči Gisele Pelicot: Mama mi ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev

"Z mamo ne govoriva. Ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev, da je tudi mene leta omamljal in posiljeval," je v nedavnem intervjuju razkrila 46-letna Caroline Darian, hči Gisele Pelicot. "Moja mama ni nobena ikona. Vsaj zame ne," je dejala. In nejevere, kljub golim fotografijam, ki so jih preiskovalci našli na očetovem računalniku, pravi, ji nikoli ne bo mogla odpustiti. "Mama ima zdaj novo življenje in to spoštujem. Ne morem pa sprejeti dejstva, da mi ni stala ob strani. Mama ostajaš do konca življenja, kljub vsemu, kar se zgodi," poudarja.

Caroline Darian FOTO: AP icon-expand

Danes 46-letna Caroline Darian je materi Gisele Pelicot leta stala ob strani med sojenjem očetu Dominiqu. Sojenje, ki je razkrilo grozljive podrobnosti desetletje trajajočega omamljanja, zlorab in omogočanja množičnih posilstev njegove tedanje žene, se je lani zaključilo z obsodbo na 20 let zapora. Ostalih 50 moških, ki so bili obsojeni zaradi spolnega napada na Gisele, pa bo skupno za zapahi preživelo 400 let. A Darianova, ki živi v Parizu, s svojo 72-letno mamo ne govori. Pelicotova je sicer zaradi poguma, da spregovori o zlorabah in se sooči z napadalci, postala feministična ikona. "Moja mama ni nobena ikona. Vsaj zame ne," je v intervjuju za britanski Telegraph dejala 46-letnica. Pravi, da je jezna, ker ji ne verjame, da je oče Dominique tudi njo omamil in posilil. "In tega ji ne morem nikoli odpustiti, nikoli ..." "Mama je v tisti sodni dvorani spustila mojo roko. Zapustila me je. Štiri leta sem jo spremljala povsod. Podpirala sem jo, ne da bi jo kdaj obsojala. In ni bilo vedno lahko," je razkrila. Kot pravi, pa mama ni hotela niti slišati o tem, da je bila žrtev tudi ona. Darianova verjame, da je Gisele edina oseba, ki bi očeta lahko prepričala, da prizna tudi spolne napade na hčerko. Kot pravi, pa ni niti poskusila. "V sodni dvorani mi ni hotela pomagati," pravi in dodaja, da je želela izvedeti le resnico o sebi.

Gisele Pelicot FOTO: AP icon-expand

Dominique Pelicot je bil lani spoznan za krivega, potem ko je na sodišču priznal, da je Gisele med letoma 2011 in 2020 omamljal s tabletami za spanje, nato pa številne tuje moške vabil v hišo in jim omogočal spolne napade nanjo. V povezavi s primerom, ki je pretresel javnost, so oblasti v Franciji obsodile še 50 moških, starih od 26 do 74 let. Sodišče jim je izreklo kazni od treh do 13 let zapora, kar skupaj nanese več kot 400 let. 71-letnikovo 'zbirko' 20.000 eksplicitnih fotografij in videoposnetkov so odkrili jeseni 2020, ko mu je policija zasegla telefon in računalnik. Spolnemu predatorju so prišli na sled, potem ko so ga tri ženske obtožile, da jih je v bližnjem supermarketu snemal pod krili. Med posnetki spolnih napadov na Gisele pa so policisti na trdem disku računalnika našli tudi fotografije hčerke Caroline. Dominique jih je posnel, medtem ko je spala, pogosto je bila na njih videti celo brez zavesti, gola ali v spodnjem perilu, ki sploh ni bilo njeno. Shranjene so bile v datoteki z imenom 'Moja gola hči'. Oče je bil nato obsojen tudi zaradi fotografiranja brez hčerinega dovoljenja.

Gisele Pelicot in njen nekdanji mož Dominique med sojenjem septembra lani. FOTO: AP icon-expand