Tujina

Hči Kim Džong Una med vojaško vajo vozila tank

Pjongjang, 20. 03. 2026 12.32 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.S.
Kim Džong Un s hčerko na tanku

Kim Džu Ae, najstniška hči severnokorejskega voditelja, se je med vojaško vajo, ki jo je nadzoroval njen oče, preizkusila v vožnji tanka. Ker se v zadnjem času redno pojavljata skupaj na uradnih dogodkih, 13-letnico nekateri že vidijo kot potencialno naslednico Kim Džong Una.

Videoposnetki in fotografije, ki so jih objavili severnokorejski državni mediji, prikazujejo Kimovo hči, ki vozi vojaški tank, medtem ko poleg nje sedi njen nasmejani oče skupaj s še tremi vojaki.

"Vozila je le naravnost z nizko hitrostjo. Tudi sodobne tanke je enostavno voziti in mislim, da je bilo lažje voziti, ker je bila na ravnem terenu," je za AP pojasnil Lee Illwoo, strokovnjak za obrambo iz Južne Koreje.

Uradna državna tiskovna agencija (KCNA) je v petek poročala, da je voditelj Kim Džong Un nadzoroval vojaško vajo, v kateri so sodelovale tankovske in pehotne enote.

S hčerko sta se sicer v zadnjem času skupaj udeležila že več dogodkov, med drugim sta si ogledala več izstrelitev raket, nedavno pa sta preizkusila tudi nove modele pištol. Poznavalci severnokorejskega režima menijo, da bi lahko 13-letnica svojega očeta v prihodnosti nasledila na položaju.

Kim Džu Ae se je sicer prvič v javnosti pojavila novembra 2022 na preizkusu raket dolgega dosega.

Južnokorejski uradniki so sprva dvomili, da bi jo lahko režim izbral za naslednjo voditeljico Severne Koreje, pri čemer so se sklicevali na njeno mladost in zelo konservativno kulturo države, ki predvideva moške voditelje. Njeni pogosti javni nastopi pa zdaj nakazujejo drugače.

Severnokorejski državni mediji najstnice sicer ne naslavljajo z njenim imenom, temveč jo opisujejo kot "najbolj spoštovanega" ali pa "najbolj ljubljenega" otroka.

severna koreja kim džong un

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Žmavc
20. 03. 2026 12.53
To zna naša Urška tudi. In to v rdečih petkah.
rok1211
20. 03. 2026 12.49
Samo nje ne, ženske so hudič
kovanec
20. 03. 2026 12.47
Dobro
