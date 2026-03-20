Hči Kim Džong Una med vojaško vajo vozila tank

Videoposnetki in fotografije, ki so jih objavili severnokorejski državni mediji, prikazujejo Kimovo hči, ki vozi vojaški tank, medtem ko poleg nje sedi njen nasmejani oče skupaj s še tremi vojaki.

"Vozila je le naravnost z nizko hitrostjo. Tudi sodobne tanke je enostavno voziti in mislim, da je bilo lažje voziti, ker je bila na ravnem terenu," je za AP pojasnil Lee Illwoo, strokovnjak za obrambo iz Južne Koreje.

Uradna državna tiskovna agencija (KCNA) je v petek poročala, da je voditelj Kim Džong Un nadzoroval vojaško vajo, v kateri so sodelovale tankovske in pehotne enote.

S hčerko sta se sicer v zadnjem času skupaj udeležila že več dogodkov, med drugim sta si ogledala več izstrelitev raket, nedavno pa sta preizkusila tudi nove modele pištol. Poznavalci severnokorejskega režima menijo, da bi lahko 13-letnica svojega očeta v prihodnosti nasledila na položaju.