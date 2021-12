Hči Navalnega: Nagrada pomembna za tiste, ki se borijo za boljšo Rusijo

V Evropskem parlamentu v Strasbourgu so slovesno podelili nagrado Saharova za svobodo misli. Prejel jo je ruski opozicijski politik in protikorupcijski aktivist Aleksej Navalni. Nagrado je v njegovem imenu sprejela njegova hči Darja. Po njenih besedah je ta nagrada pomembna za vse Ruse, ki se borijo za boljšo usodo države.

"To je izjemna čast, veliko priznanje za njegove zasluge in veliko delo, ki ga je opravil in ga nadaljujejo njegovi sodelavci. Še pomembneje pa je, da je to znak za več deset milijonov ruskih državljanov, ki nadaljujejo boj za boljšo usodo Rusije," je povedala Darja Navalni, ki je s seboj prinesla tudi očetovo fotografijo. Ob tem je izrazila nasprotovanje pragmatizmu v odnosih z avtoritarnimi voditelji. Tiste, ki zagovarjajo pragmatizem, je pozvala, naj odprejo zgodovinske knjige in se naučijo, da sprava z diktatorji in tirani ne deluje.

icon-expand Darja je s seboj prinesla fotografijo očeta. FOTO: AP

Evropskim poslancem je predala tudi očetovo sporočilo. "Rusija je del Evrope in mi si prizadevamo, da bi postali njen del," je povzela besede Navalnega. "Prizadevamo si za Evropo idej, človekovih pravic, demokracije in integritete. Ne želimo si Evrope premierjev in ministrov, ki si želijo biti v upravah ruskih državnih družb in jadrati na jadrnicah oligarhov," ji je iz zapora še sporočil oče. Ob koncu je pozvala k izpustitvi očeta iz zapora. K temu je v imenu Evropskega parlamenta ob podelitvi pozval tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Obenem se je zavzel za izpustitev vseh preteklih prejemnikov nagrade Saharova, ki so še vedno v zaporu. "Boj Alekseja Navalnega proti korupciji je boj za spoštovanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva," je poudaril.

Navalni se vrsto let v svoji državi bori za človekove pravice in temeljne svoboščine, to pa ga je stalo svobode in skoraj tudi življenja, so utemeljili ob izbiri letošnjega prejemnika nagrade v Evropskem parlamentu. Navalni velja za vidnega protikorupcijskega aktivista in enega najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ruske oblasti so ga januarja po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve, za katero naj bi stal Kremelj, na podlagi starih obtožb aretirale in obsodile na zaporno kazen v kazenski koloniji.

icon-expand Podelitev nagrade Saharova FOTO: AP