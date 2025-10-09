Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Umetna inteligenca ustvarja posnetke pokojnega igralca, hči zgrožena

Los Angeles, 09. 10. 2025 12.50 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
0

Potem ko si je oče tragično vzel življenje, se mora hčerka Robina Williamsa soočati s posnetki svojega očeta, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. "Nehajte to imenovati prihodnost, umetna inteligenca je le slabo recikliranje in bruhanje preteklosti," poudarja Williamsova.

Zelda Williams
Zelda Williams FOTO: AP

Hči Robina Williamsa Zelda Williams, filmska režiserka, je ljudi prosila, naj ji nehajo pošiljati z umetno inteligenco ustvarjene videoposnetke njenega očeta, slavnega ameriškega igralca in komika, ki je umrl leta 2014, poroča BBC

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'To ni nekaj, kar bi si on želel'

Williamsova je v zgodbi na svojem Instagramu ljudi zaprosila, naj nehajo objavljati tovrstne posnetke.

Zelda Williams z očetom Robinom Williamsom leta 2009.
Zelda Williams z očetom Robinom Williamsom leta 2009. FOTO: AP

"Nehajte misliti, da si to želim videti ali da bom razumela – nočem in ne bom. Če me želite samo provocirati – videla sem že hujše stvari – vas bom blokirala in šla naprej," je dejala. "Ampak prosim, če imate vsaj malo dostojanstva, nehajte to početi njemu in meni – pravzaprav vsem. Pika. To je neumno, potrata časa in energije, in verjemite mi – to NI nekaj, kar bi si on želel."

'Resničnih oseb ne moremo zožiti na prezentacijo umetne inteligence'

Williams, ki je zaslovel s filmi, kot so "Dobro jutro, Vietnam", "Društvo mrtvih pesnikov" in "Gospa Doubtfire", naj bi se v času svoje smrti spopadal z depresijo. Leta 2014 si je v svojem domu v Kaliforniji pri 63 letih vzel življenje. 

To ni prvič, da je Zelda Williams kritizirala umetno ustvarjene posnetke svojega očeta. Leta 2023 je v objavi na Instagramu, s katero je podprla kampanjo ameriškega medijskega sindikata SAG-Aftra proti uporabi umetne inteligence, poskuse poustvarjanja njegovega glasu opisala kot osebno moteče, obenem pa opozorila tudi na širše posledice takšnih praks.

Preberi še Poklon otrok ob osmi obletnici smrti očeta Robina Williamsa

Njena objava na Instagramu leti predvsem na trend na družbenih omrežjih, kjer se animirajo podobe ljudi, ki so umrli, z napisi, kot je "bring your loved ones back to life" (v prevodu: obudi svoje ljubljene nazaj k življenju).

Williamsova je posvarila, da je gledati zapuščino pravih ljudi, ki jih zožimo na "to nekako izgleda in zveni kot oni" strašljivo. Zaključila je: "In zaradi ljubezni do vsega nehajte to imenovati "prihodnost", umetna inteligenca je le slabo recikliranje in bruhanje preteklosti, ki jo ponovno zaužijemo."

Robin Williams Zelda Williams umetna inteligenca
Naslednji članek

Rusija napada energetske in železniške objekte v Ukrajini, Kijev odgovarja z droni

SORODNI ČLANKI

Hči Robina Williamsa bo prvič sedla na režiserski stolček

Ethana Hawka je motilo, da ga je Robin Williams na snemanju spravljal v smeh

Sin Robina Williamsa ob sedmi obletnici očetove smrti: Bil je fantastičen oče

V novem dokumentarcu o Robinu Williamsu tudi o demenci, za katero ni vedel

Hči pokojnega Robina Williamsa donirala zavetiščem za brezdomce

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286