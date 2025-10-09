Umetna inteligenca ustvarja posnetke pokojnega igralca, hči zgrožena

Potem ko si je oče tragično vzel življenje, se mora hčerka Robina Williamsa soočati s posnetki svojega očeta, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. "Nehajte to imenovati prihodnost, umetna inteligenca je le slabo recikliranje in bruhanje preteklosti," poudarja Williamsova.

Zelda Williams FOTO: AP icon-expand

Hči Robina Williamsa Zelda Williams, filmska režiserka, je ljudi prosila, naj ji nehajo pošiljati z umetno inteligenco ustvarjene videoposnetke njenega očeta, slavnega ameriškega igralca in komika, ki je umrl leta 2014, poroča BBC.

'To ni nekaj, kar bi si on želel'

Williamsova je v zgodbi na svojem Instagramu ljudi zaprosila, naj nehajo objavljati tovrstne posnetke.

Zelda Williams z očetom Robinom Williamsom leta 2009. FOTO: AP icon-expand

"Nehajte misliti, da si to želim videti ali da bom razumela – nočem in ne bom. Če me želite samo provocirati – videla sem že hujše stvari – vas bom blokirala in šla naprej," je dejala. "Ampak prosim, če imate vsaj malo dostojanstva, nehajte to početi njemu in meni – pravzaprav vsem. Pika. To je neumno, potrata časa in energije, in verjemite mi – to NI nekaj, kar bi si on želel."

'Resničnih oseb ne moremo zožiti na prezentacijo umetne inteligence'

Williams, ki je zaslovel s filmi, kot so "Dobro jutro, Vietnam", "Društvo mrtvih pesnikov" in "Gospa Doubtfire", naj bi se v času svoje smrti spopadal z depresijo. Leta 2014 si je v svojem domu v Kaliforniji pri 63 letih vzel življenje. To ni prvič, da je Zelda Williams kritizirala umetno ustvarjene posnetke svojega očeta. Leta 2023 je v objavi na Instagramu, s katero je podprla kampanjo ameriškega medijskega sindikata SAG-Aftra proti uporabi umetne inteligence, poskuse poustvarjanja njegovega glasu opisala kot osebno moteče, obenem pa opozorila tudi na širše posledice takšnih praks.