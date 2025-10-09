Umetna inteligenca ustvarja posnetke pokojnega igralca, hči zgrožena

Hči Robina Williamsa Zelda Williams, filmska režiserka, je ljudi prosila, naj ji nehajo pošiljati z umetno inteligenco ustvarjene videoposnetke njenega očeta, slavnega ameriškega igralca in komika, ki je umrl leta 2014, poroča BBC.
'To ni nekaj, kar bi si on želel'
Williamsova je v zgodbi na svojem Instagramu ljudi zaprosila, naj nehajo objavljati tovrstne posnetke.
"Nehajte misliti, da si to želim videti ali da bom razumela – nočem in ne bom. Če me želite samo provocirati – videla sem že hujše stvari – vas bom blokirala in šla naprej," je dejala. "Ampak prosim, če imate vsaj malo dostojanstva, nehajte to početi njemu in meni – pravzaprav vsem. Pika. To je neumno, potrata časa in energije, in verjemite mi – to NI nekaj, kar bi si on želel."
'Resničnih oseb ne moremo zožiti na prezentacijo umetne inteligence'
Williams, ki je zaslovel s filmi, kot so "Dobro jutro, Vietnam", "Društvo mrtvih pesnikov" in "Gospa Doubtfire", naj bi se v času svoje smrti spopadal z depresijo. Leta 2014 si je v svojem domu v Kaliforniji pri 63 letih vzel življenje.
To ni prvič, da je Zelda Williams kritizirala umetno ustvarjene posnetke svojega očeta. Leta 2023 je v objavi na Instagramu, s katero je podprla kampanjo ameriškega medijskega sindikata SAG-Aftra proti uporabi umetne inteligence, poskuse poustvarjanja njegovega glasu opisala kot osebno moteče, obenem pa opozorila tudi na širše posledice takšnih praks.
Njena objava na Instagramu leti predvsem na trend na družbenih omrežjih, kjer se animirajo podobe ljudi, ki so umrli, z napisi, kot je "bring your loved ones back to life" (v prevodu: obudi svoje ljubljene nazaj k življenju).
Williamsova je posvarila, da je gledati zapuščino pravih ljudi, ki jih zožimo na "to nekako izgleda in zveni kot oni" strašljivo. Zaključila je: "In zaradi ljubezni do vsega nehajte to imenovati "prihodnost", umetna inteligenca je le slabo recikliranje in bruhanje preteklosti, ki jo ponovno zaužijemo."
