12-letna hči severnokorejskega voditelja njegova 'najverjetnejša naslednica'

"Na podlagi celovite analize javnih dejavnosti in ravni spoštovanja javnosti do Kim Ju Ae od njenega prvega javnega nastopa se zdi, da je ona najverjetnejša naslednica," je sporočila južnokorejska nacionalna obveščevalna služba, ki jo povzema BBC. Vendar, kot so dodali, ostajajo odprti za tudi druge možnosti, saj je Kim Džong Un še vedno mlad in nima večjih zdravstvenih težav.

Kim Ju Ae naj bi bila sicer drugi najstarejši otrok severnokorejskega voditelja. Njena točna starost ni znana, se pa sklepa, da ima od 10 do 12 let. V zadnjem času se je pogosto pojavljala na raketnih preizkusih in vojaških paradah ob svojem očetu, zato ni nepredstavljivo, da bi prav ona vodila Severno Korejo po Kim Džong Unu.

Tudi južnokorejski minister za združitev Kim Yung-ho je prejšnji mesec na tiskovni konferenci potrdil svoje sume o hčerki severnokorejskega voditelja. "Nenehno poudarjanje hčerke Kim Džong Una lahko razumemo kot dokaz, da Severna Koreja v težkih notranjih okoliščinah želi čim prej prikazati naslednika," je takrat dejal.