Hči spolnega predatorja: Upam, da oče umre v zaporu

Policija je na prenosnem računalniku in telefonih tega na videz neškodljivega upokojenca našla na tisoče videoposnetkov in fotografij njegove žene Gisèle, ki jo očitno nezavestno posiljujejo neznanci. Caroline zdaj opozarja, da se premalo poroča o tem problemu, saj se večina žrtev ne spomni napadov in se morda sploh ne zavedajo, da so bile omamljene. Kajti med njimi je bila tudi sama.

Za rešetke so poslali tudi 50 moških, ki jih je Dominique Pelicot na spletu rekrutiral, da so posilili in spolno napadali njegovo nezavestno ženo Gisèle.

V dneh, ki so sledili Gisèleinemu usodnemu telefonskemu klicu, so Darianova in njena brata, Florian in David, odpotovali na jug Francije, kjer so živeli njihovi starši, da bi podprli svojo mamo. Kmalu zatem je Darianovo poklicala policija – in njen svet se je spet podrl. Pokazali so ji dve fotografiji, ki so ju našli na očetovem prenosniku. Prikazali so nezavestno žensko, ki je ležala na postelji, oblečena le v majico in spodnje perilo. Sprva se ni (zmogla) prepoznati, takrat pa so ji policisti pokazali ujemajoča se materina znamenja.

Darianova pravi, da je prepričana, da jo je oče zlorabljal in posilil – kar je vedno zanikal, čeprav je ponudil nasprotujoče si razlage za fotografije. "Vem, da me je omamil, verjetno zaradi spolne zlorabe. Vendar nimam nobenih dokazov," pravi. Za razliko od primera njene matere ni nobenega dokaza o tem, kaj je ji je storil. Tudi zato živi v grozi. "In to velja za koliko žrtev? Ne verjamejo jim, ker ni dokazov. Ne poslušajo jih, ne podpirajo jih," opozarja.

Zdaj se mora Darianova naučiti, kako živeti, ko ve, da je hči tako mučitelja kot žrtve – nekaj, čemur pravi strašno breme.

"Ko pogledam nazaj, se pravzaprav ne spomnim očeta, za katerega sem mislila, da je. Gledam naravnost v zločinca, spolnega zločinca, kakršen je," pravi. "Ampak imam njegov DNK in glavni razlog, zakaj se tako ukvarjam z nevidnimi žrtvami, je zame tudi način, kako se resnično oddaljiti od njega," je povedala. Darianova dodaja, da ne ve, ali je bil njen oče "pošast", kot so ga nekateri imenovali. "Popolnoma dobro je vedel, kaj je naredil, in ni bolan," pravi. "On je nevaren človek. Nikakor ne sme priti na svobodo. Ni možnosti." Minila bodo leta, preden bo 72-letni Dominique Pelicot upravičen do pogojnega izpusta, zato je možno, da ne bo nikoli več videl svoje družine, še poroča BBC. Medtem družina počasi okreva. Darianova pravi, da je Gisèle izčrpana od sojenja, a tudi okreva.