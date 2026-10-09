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Hči vodje Trumpovega kabineta obiskala Republiko Srbsko in pozirala s puško

Banjaluka, 09. 10. 2026 16.12 pred 55 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.V.
Katie Wiles in Željko Budimir

Nedavno je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija hčerke vodje kabineta Bele hiše, Katie Wiles, ki je pred kratkim obiskala entiteto Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini. Sam obisk niti ne bi bil problematičen, če ne bi bila slikana z notranjim ministrom polavtonomne entitete Željkom Budimirjem, medtem ko v roki drži puško.

Katie Wiles, hči vodje kabineta Bele hiše Susie Wiles, je pred kratkim obiskala entiteto, ki jo vodi proruski politik Milorad Dodik. Fotografija je nemudoma odprla vprašanja o morebitnih povezavah Bele hiše z Dodikom.

Spomnimo, ameriški predsednik Donald Trump se je distanciral od dveh svojih najvišjih političnih svetovalcev, potem ko je The New York Times razkril, da sta ta obiskala Republiko Srbsko, da bi Dodikovi stranki pomagala na volitvah v BiH.

Fotografije Wilesove z Budimirjem je na spletu prva objavila konservativna albansko-ameriška aktivistka Evi Kokalari in pripisala, da je bila ta posneta avgusta. CBS News je fotografijo preveril in potrdil, da je bila posneta v Republiki Srbski na strelišču RIS, ki leži na severu. Po poročanju bosanskih medijev prav to strelišče pogosto obiskuje notranji minister Budimir.

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Wilesova je sicer partnerica pri podjetju Continental Strategy, ki se ukvarja s političnim lobiranjem, nedavno pa naj bi podjetje podpisalo pogodbo za lobiranje v imenu samoupravne entitete znotraj Bosne in Hercegovine, kot izhaja iz uradnih dokumentov, predloženih zveznim organom ZDA, poroča Financial Times. Tiskovni predstavnik podjetja je potrdil, da je bil namen potovanja poslovne narave.

"Katie Wiles je državo obiskala sredi avgusta za dva dni, in sicer v spremstvu podjetja s sedežem v ZDA, ki je bilo povabljeno, da v regiji izvede študijo izvedljivosti," je povedal tiskovni predstavnik. "Wilesova za to ameriško podjetje že več kot dve leti zagotavlja podporo na področju strateškega komuniciranja. O Republiki Srbski se ni pogovarjala z nobenim predstavnikom vlade ZDA."

Pod vodstvom Dodikove stranke je Republika Srbska vzpostavila tesne vezi z vlado ruskega predsednika Vladimirja Putina, hkrati pa namenja velike vsote denarja ameriškim lobističnim podjetjem, da bi si pridobila naklonjenost Trumpovih sodelavcev, kažejo dokumenti o registraciji tujih agentov (FARA), ki jih je pregledal CBS News.

Vodja srbskih separatistov Dodik se že dolgo sooča z očitki, da spodkopava Daytonski sporazum, sklenjen pod okriljem ZDA, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja končal krvavo medetnično nasilje v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji. Sodišče v Sarajevu je Dodika lani obsodilo, ker ni spoštoval določil mirovnega sporazuma za Bosno in Hercegovino iz leta 1995. Nato so ga volilni organi Bosne in Hercegovine razrešili s položaja predsednika in mu prepovedali opravljanje političnih funkcij.

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KOMENTARJI6

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JOKS klub
09. 10. 2026 17.26
Zakaj pa je to problematično. V ZDA se že ob rojstvu srečajo z orožjem in z njim živijo celo življenje.
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
09. 10. 2026 17.09
Gliha vkup štriha.
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
09. 10. 2026 17.00
Nepomembna novica. Janković je obiskoval Putina. Niti on, niti Milan še nista vrnila njegovega priznanja.....
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+2
2 0
BrezPitt
09. 10. 2026 16.51
Ta Budimir je zelo podoben našemu Žančku. Sta verjetno v sorodstvu.
Odgovori
+0
3 3
Victorinox
09. 10. 2026 16.50
Zanimivo. Medtem ko so ZDA z Nato paktom l.1999 razsule Srbom Batajnico z MIGI-29 in predele Begrada, obiskujejo sedaj Američani Srbijo.
Odgovori
-2
1 3
bohinj je zakon
09. 10. 2026 16.43
Lepo je imeti za prijatla Donalda. Samo tako naprej. No bošnjakom to ne bo vseč. Kolo sreče se obrača.
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+1
4 3
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