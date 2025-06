HDZ osvojil tudi Split in upokojil dosedanjega župana

OGLAS

Desnosredinska stranka HDZ, ki je relativno zmago razglasila že po prvem krogu lokalnih volitev 18. maja, je dober rezultat po nedeljskem drugem krogu samo še utrdila. Ohranila je enako število županij, 15 od 21, hkrati pa pridobila dodatnih pet mest in sedem občin. Skupno je zmagala v skoraj polovici enot lokalne samouprave, njihov pa je z župansko zmago Tomislava Šute od nedelje tudi Split, kar je največji uspeh HDZ na teh volitvah. Aktualni župan Ivica Puljak je po porazu napovedal umik iz politike.

Pogled na Split FOTO: AP icon-expand

Kot poroča Net.hr, se je novopečeni splitski župan danes že sprehodil po središču mesta, kjer je pozdravljal meščane in se jim zahvaljeval ter napovedal svoje prve korake pri uresničevanju predvolilnih obljub: sprejetje prostorskga načrta in reševanje stanovanjske problematike.

Statistični šumi, iz katerih se je razvil medijski narativ

V levosredinski SDP so po teh volitvah razočarani, saj so jim javnomnenjske ankete na nacionalni ravni v minulih mesecih nekaj časa kazale prednost pred HDZ. SDP je že v prvem krogu izgubila Reko, kjer je vladala več kot tri desetletja, in Sisak, do drugega kroga pa ni prišla niti v Osijeku. V Zagrebu je na volitvah nastopila kot mlajši partner levo-zelene stranke Zmoremo!, njihov največji uspeh pa je bila zmaga v Pulju, kjer je županski položaj osvojil nekdanji predsednik stranke Peđa Grbin. "SDP je res slabo opravil na teh volitvah," se je strinjal politični svetovalec in strokovnjak za krizno komuniciranje Maro Alavanja, a poudaril, da so lokalne volitve povsem drugačne od preostalih volitev. "Če imate močne lokalne voditelje, še posebno v manjših krajih, ali močne lokalne programe, bo to vedno prevladujoč dejavnik pri odločanju, bolj kot nacionalna priljubljenost," je dejal. Strinjal se je, da je podpora SDP na nacionalni ravni zrasla po zmagi Zorana Milanovića na predsedniških volitvah, zaradi česar se je začelo govoriti o rdečem valu, vendar pa so bili to po njegovih ocenah "statistični šumi, iz katerih se je razvil medijski narativ".

Tomaševićeva protikandidatka zgradila osebno znamko

Medtem ko je bila tekma v Splitu napeta skoraj do konca, je bila v Zagrebu manj razburljiva, a vseeno tesnejša, kot je kazalo po prvem krogu. Aktualni župan Tomislav Tomašević iz Zmoremo! je v drugem krogu osvojil 57,56 odstotka glasov, neodvisna, desno usmerjena Marija Selak Raspudić pa 42,44 odstotka. Alavanja majhno končno razliko pripisuje temu, da sta bila oba kandidata dobra. "Na splošno v hrvaški politiki ljudje glasujejo proti nekomu in izbirajo manjše zlo. Tukaj pa smo imeli dva dobra kandidata," je dejal. Izpostavil je še, da je Tomašević prejel okoli 70.000 glasov manj kot pred štirimi leti, to pa zato, ker ni izpolnil pričakovanj, ter zaradi podaljšanega konca tedna in posledično izjemno nizke volilne udeležbe, ki je do 16.30 znašala 23,45 odstotka.

Tomislav Tomašević FOTO: Profimedia icon-expand

Selak Raspudićeva, ki se je konec leta potegovala že za predsednico države, je na tokratnih volitvah po mnenju Alavanje sodelovala z jasnim ciljem - ker je potrebovala denar za delovanje in ustanovitev stranke. "Želela si je zgraditi politični položaj in mislim, da ji je uspelo. Dobila je čez 40 odstotkov glasov, kar ni zanemarljiva številka," je dejal analitik. Kot je poudaril, je Selak Raspudićeva zgradila osebno znamko, ki jo je potrdila v več ciklusih in brez strankarske infrastrukture. "Rezultati potrjujejo njen vpliv. Ljudje ji očitno niso zamerili predsedniške kandidature, sicer ne bi imela takšne podpore. Ona in njen mož, poslanec Nino Raspudić, imata močno znamko. Sta intelektualna, sveža, dobra poslanca, tako vsebinsko kot retorično. Zdaj pa je vprašanje, kako naprej," je dodal. Za največje presenečenje volitev se je že po prvem krogu izkazala Reka, v nedeljo pa je presenetil tudi Vukovar.

V Vukovarju odločili glasovi srbske skupnosti

Na Reki je zmagala neodvisna kandidatka Iva Rinčić. Po mnenju Alavanje ji je uspelo zato, ker mesto ni napredovalo tako hitro, kot bi moralo, volivci, ki so dolga leta izražali neomajno podporo SDP, pa so imeli dovolj notranjih delitev v stranki.

Vukovar FOTO: Profimedia icon-expand