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Hegseth evropske zaveznice pozval k povečanju obrambnih izdatkov

Singapur , 30. 05. 2026 11.32 pred 25 dnevi 1 min branja 29

Avtor:
A.K. STA
Tanki in denar

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju evropske zaveznice in članice zveze Nato pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA.

Hegseth je v Singapurju dejal, da so bile "vljudne prošnje ZDA zaveznicam v Evropi, naj povečajo izdatke za lastno obrambo, predolgo preslišane". Dodal je, da nekatere članice Nata sedaj dohitevajo cilje, hkrati pa opozoril, da bodo zaveznice, ki ne bodo prevzele večjega dela bremena skupne obrambe, občutile spremembe v odnosih z Washingtonom.

Denar za oboroževanje
Denar za oboroževanje
FOTO: Shutterstock

Države članice zavezništva Nata so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči, navaja AFP.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je ta mesec prav tako opozoril, da se bo Nato moral soočiti z morebitnim zmanjšanjem vojaških sil ZDA v Evropi, saj se ZDA osredotočajo na druge varnostne grožnje.

Danes je Hegseth ocenil, da tudi varnost v azijsko-pacifiški regiji "v nesorazmerno velikem deležu počiva na ameriški vojaški moči". Medtem ko nekatere države zanemarjajo svoje obrambne zmogljivosti, je po drugi strani kot primere ameriških zaveznic, ki so ustrezno povečale obrambne izdatke, navedel Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.

hegseth obrambni izdatki
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KOMENTARJI29

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31. 05. 2026 10.09
vojne ne bo, če pa bo , bo tako zadnja. vse to je zaradi prodaje orožja.
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+2
2 0
Zmaga Ukrajini6
30. 05. 2026 16.34
Koliko bo Evropa prispevala v obrambo, ni hegsetova stvar. Ne bo nam nek foxov voditelj ene čvekarske oddaje žnj lige na foxu diktiral koliko naj vložimo v vojaške namene. S takimi brezveznimi froci se je bolje sploh ne pogovarjat, ker tako otročje fore kot jih ima trampelj, so lahko velika napaka. Merz je rekel, da se Iran dela norca iz trampeljna, ta pa je iz užaljenosti napovedal umik ameriških enot iz Nemčije. 🤣🤣🤣 Neverjetno, kakšen bedak... Očitno mu ni prebilo (in tudi nič ne kaže, da mu kdaj bo), da ... prvič - Merz je na glas povedal to, kar lahko vidi cel svet (Iran prav vsak dan producira nove kratke filmčke iz katerih se odkrito norčuje iz trampeljna, hegseta in ostale raje. In drugič - ameriške vojaške baze po svetu v glavnem koristijo prav Ameriki sami, ... le v manjšem delu državi gostiteljici. Sploh kot je videti zadnje čase, na Bližnjem vzhodu, je gostitev ameriških vojakov prej velika težava kot pa rešitev, zato npr. ZAE razmišlja o zmanjšanju ameriških enot na njihovih tleh, saj so prav te krive za mnoge iranske napade na ZAE. In če se bodo Američani umaknili še iz Evrope, lahko potem počasi pozabijo na razne "intervencije". Trampelj je mnogo prebutast, da bi zmogel to razumet. Najbolje bi res bilo, ko bi se Američani umaknili iz NATO in ga prepustili Evropi. Čeprav Američani ne morejo kar tako oditi, kot si nekateri infantilno predstavljajo, vključno s trampeljnom.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
30. 05. 2026 16.21
Kaj tale žid bluzi......
Odgovori
+1
1 0
sabro4
30. 05. 2026 15.30
W:TF je Pete Hegseth, spelje naj se v zaliv in premaga Iran
Odgovori
+3
3 0
walter2
30. 05. 2026 13.53
NATO je preživet v tej obliki in zadnja leta večkrat zlorabljen s strani ZDA za njihove imrerijalne apetite.Evropske članice (Francija,Nemčija,Italija,VB )so vojaško dovolj močne,da se Ruskega morebitnega napada na Evropo(ki se že 4 leta muči z Ukrajino) lahko same ubranijo.ZDA so v finančni krizi katero hočejo ublažit s prodajo orožja po svetu in če ne prodajo v okviru NATA po njihovih pričakovanjih začnejo žugat.
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+6
7 1
Aristotle
30. 05. 2026 15.19
Tocno to..gre se samo za denar..da se od ameriskih firm kopuje orozje ali jeklo za izdelavo orozja
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+3
3 0
marre
30. 05. 2026 13.12
So pa Ukrajinci ponoči spet uveljavili svoje kinetične sankcije, spet gorijo tankerji, rezervoarji in rafinerije po Rusiji, da o napadih na Kremeljsko logistiko niti ne govorimo.. Jah ni slučaj, da je začel Putler Zelenskega naslavljati z gospod Zelenski in da je začel govoriti o skorajšnem koncu vojne, čeprav je fronta statična in so premiki minimalni ob visokih izgubah..
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-5
2 7
walter2
30. 05. 2026 13.55
V kratkem bo sledil odgovor in nato bodo jokali in obtoževali ter prosili za pomoč EU in ZDA!
Odgovori
+8
9 1
ENDI
30. 05. 2026 15.28
Putin je prestavil v višjo brzino. Padali bodo Kinžali !
Odgovori
+3
4 1
bronco60
30. 05. 2026 13.06
Ja, treba je kupit EU orožje, ne pa ameriško precenjeno.
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+4
5 1
marre
30. 05. 2026 13.10
Seveda.. Tisto kar pa EU države še nimajo, je pa potrebno vložit denar v razvoj, recimo v 5. generacijo vojaških letal..
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-1
2 3
Bolfenk2
30. 05. 2026 13.05
Še dobro da imamo v parlamentu Resnico in Stevota. To rusofobijo in Nato priprave za napad na Rusijo moramo ustaviti. Drugače bomo vsi končali kot Hitler 1945 leta.
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+0
7 7
marre
30. 05. 2026 13.09
Hahahah si pa komedijant.. Stevo ne bo nič delal kontra interesom Slovenije, ker mu je prelepo v parlamentu, ker v primeru novih volitev je veliko vprašanje ali bi še prišel notr..
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+1
6 5
Bolfenk2
30. 05. 2026 13.02
Stevanovič mora sedaj malo priviti Janšo, da dobimo referendum za izstop iz Nata. Saj menda ne bomo sponzorji teh vojaških igric. Pred 30 leti so nasrali narod, da je Nato obrambna organizacija. Danes je vsem jasno, da je to organizacija za sponzoriranje orožarske industrije in za pobijanje slovanov v Ukraini in Rusiji. Mi tu nimamo kaj za iskati.
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+1
6 5
marre
30. 05. 2026 13.07
Imeli smo referendum o vstopu v Nato, kjer je bila večina ljudi za in to se ne bo sprmeenilo. Nato je obrambena organizacija in dokler imamo v Rusiji fašistično-imperialen režim, ki želi z silo spreminjati dogovorjene meje in evropsko varnostno arhitekturo, ima Nato še kako smisel in bo samo močnejši.. Ironično je, da je Nato resnično izgubil veliko svojega smisla in mu ga je na novo dal tvoj vzornik Putler, ko je začel z imperialistično vojno okupacije teritorija v Ukrajini..
Odgovori
-1
5 6
bronco60
30. 05. 2026 13.50
Bolfenk2, ti se sploh ne zavedaš, kako bi bili krhki, če bi se hotel nekdo polastiti naše zemlje, če ne bi bili v NATU, ali podobnem združenju, saj smo zelo majhni, imamo celo vojsko za en dober odred, pa še tu so 2/3 častniki, tako, da bomo morali še delat na temu.
Odgovori
+0
3 3
ENDI
30. 05. 2026 15.26
Kdo bi se polastil naše zemljice? Interes je članicam NATO, kateri pa nas nebi branil pred samim sabo. Mi v NATO ali ne - ista pesem, samo dražja.
Odgovori
+1
3 2
Infiltrator
30. 05. 2026 13.02
Izstopit iz Nata biti nevtralen !
Odgovori
+4
8 4
NeXadileC
30. 05. 2026 12.40
Kam gre denar, pol? Njim.
Odgovori
+5
5 0
marre
30. 05. 2026 12.37
Evropa to dela, ne glede na to kaj Trumpoovi pudli lajajo. Kar se da, se kupi Evropsko, kar pač ne, se kupi drugje in dela na tem, da bo sčasoma vse Evropsko.. Od aviacije, do raketnih in protiraketnih sistemov dalje..
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
30. 05. 2026 12.30
Ta orožarska vreča nima dna
Odgovori
+2
4 2
dannyer
30. 05. 2026 12.25
S tem hoče siliti ,da bi mi kupovali ameriško orožje nadzorovano od zda. ker trumpu ni všeč da so začeli evropejci kupovati med seboj.
Odgovori
+5
5 0
Tomaz Korosec
30. 05. 2026 12.14
Upam, da ne mlati prazne slame in bodo res umaknili vojake in se ne bodo vtikali več v EU in EU bo končno sama vodila politiko o svojem denarju in prihodnotsi.
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+2
2 0
Banion
30. 05. 2026 11.59
ja in kupujte drago ameriško orožje, ni važno če ni zdravstva, sociali in je šolstvo slabo, važno je da mi bogatimo
Odgovori
+6
7 1
Don Muri
30. 05. 2026 11.56
Hotel je povedati, da namenimo več denarja za nakup ameriškega orožja.
Odgovori
+3
4 1
anatomija
30. 05. 2026 11.54
Dobavitelji večina orožja mora imeti proizvodnjo in sedež tovarne v EU , da se davki vrnejo nazaj Evropi ne pa da Američanom
Odgovori
+10
10 0
bu?e24 1
30. 05. 2026 11.58
Naj dajo wefovi biljonarji sej bojo oni profiteral nas pa zrederal
Odgovori
+0
1 1
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