Hegseth je želel, kongres je ustregel, a potrditi mora še senat

Proračunski okvir je bil sprejet z 216 glasovi za in 214 proti. Za potrditev so glasovali skoraj vsi republikanci, proti pa so bili vsi demokrati ter dva republikanska poslanca in en neodvisni kongresnik. Republikansko vodstvo je moralo pred glasovanjem prepričati del konservativnih poslancev, ki so nasprotovali predlogu, ker ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje javne porabe.

S potrditvijo proračunskega okvira lahko republikanci začnejo postopek priprave zakonodaje po pravilih t. i. proračunske uskladitve, ki v določenih primerih omogoča sprejetje zakonov v senatu z navadno večino glasov in brez možnosti obstrukcije manjšine, kar so vsaj do januarja prihodnje leto demokrati. Za nadaljevanje postopka mora enak proračunski okvir potrditi tudi senat, kjer republikansko vodstvo še nima zagotovljene podpore vseh svojih članov.

Čemu bodo namenjene milijarde?

Republikanci želijo s svežnjem zagotoviti okoli 60 milijard dolarjev (okoli 52 milijard evrov) za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomanjkanjem zaradi vojne proti Iranu, dodatnih 13 milijard dolarjev (dobrih 11 milijard evrov) za druge programe nacionalne varnosti, 12 milijard dolarjev (10,5 milijarde evrov) pomoči ameriškim kmetom, ki jih je prizadela carinska politika Donalda Trumpa, ter deset milijard dolarjev (slabih devet milijard evrov) za zvezne subvencije posameznim zveznim državam za okrepitev varnosti volitev. Sredstva za volitve naj bi bila namenjena predvsem spodbujanju strožjih pravil glede preverjanja identitete volivcev in dokazovanja ameriškega državljanstva, kar predstavlja eno glavnih zakonodajnih prioritet ameriškega predsednika.

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Vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je republikancem očital, da sredstva namenjajo za nadaljevanje vojne z Iranom namesto za pomoč ameriškim družinam. Predsednik demokratske poslanske skupine Pete Aguilar pa je ocenil, da bi bilo mogoče denar učinkoviteje porabiti za zniževanje življenjskih stroškov prebivalcev.

Kongres uradno ni odobril sodelovanja ameriške vojske v konfliktu