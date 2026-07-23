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Hegseth je želel, kongres je ustregel, a potrditi mora še senat

Washington, 23. 07. 2026 07.07 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
Ameriški kongres

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe. Večina sredstev je predvidenih za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomanjkanjem zaradi vojne proti Iranu.

Proračunski okvir je bil sprejet z 216 glasovi za in 214 proti. Za potrditev so glasovali skoraj vsi republikanci, proti pa so bili vsi demokrati ter dva republikanska poslanca in en neodvisni kongresnik.

Republikansko vodstvo je moralo pred glasovanjem prepričati del konservativnih poslancev, ki so nasprotovali predlogu, ker ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje javne porabe.

Preberi še Hegseth stroške vojne ocenil na več milijard dolarjev in zahteval še več

S potrditvijo proračunskega okvira lahko republikanci začnejo postopek priprave zakonodaje po pravilih t. i. proračunske uskladitve, ki v določenih primerih omogoča sprejetje zakonov v senatu z navadno večino glasov in brez možnosti obstrukcije manjšine, kar so vsaj do januarja prihodnje leto demokrati.

Za nadaljevanje postopka mora enak proračunski okvir potrditi tudi senat, kjer republikansko vodstvo še nima zagotovljene podpore vseh svojih članov.

Čemu bodo namenjene milijarde?

Republikanci želijo s svežnjem zagotoviti okoli 60 milijard dolarjev (okoli 52 milijard evrov) za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomanjkanjem zaradi vojne proti Iranu, dodatnih 13 milijard dolarjev (dobrih 11 milijard evrov) za druge programe nacionalne varnosti, 12 milijard dolarjev (10,5 milijarde evrov) pomoči ameriškim kmetom, ki jih je prizadela carinska politika Donalda Trumpa, ter deset milijard dolarjev (slabih devet milijard evrov) za zvezne subvencije posameznim zveznim državam za okrepitev varnosti volitev.

Sredstva za volitve naj bi bila namenjena predvsem spodbujanju strožjih pravil glede preverjanja identitete volivcev in dokazovanja ameriškega državljanstva, kar predstavlja eno glavnih zakonodajnih prioritet ameriškega predsednika.

Ameriški kongres
Ameriški kongres
FOTO: Shutterstock

Vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je republikancem očital, da sredstva namenjajo za nadaljevanje vojne z Iranom namesto za pomoč ameriškim družinam. Predsednik demokratske poslanske skupine Pete Aguilar pa je ocenil, da bi bilo mogoče denar učinkoviteje porabiti za zniževanje življenjskih stroškov prebivalcev.

Kongres uradno ni odobril sodelovanja ameriške vojske v konfliktu

Spor o financiranju prihaja v času, ko kongres ostaja razdeljen glede ameriškega vojaškega posredovanja proti Iranu. Kongres uradno ni odobril sodelovanja ameriške vojske v konfliktu, hkrati pa mora odločati o financiranju vojaških operacij.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson računa, da bo zakonodajni sveženj pripravljen kmalu, dokončno glasovanje pa bi lahko sledilo po avgustovskih kongresnih počitnicah.

Vodja republikanske večine v senatu John Thune se glede predloga za zdaj še ni jasno opredelil. Del republikanskih senatorjev zahteva več sredstev za vojsko, drugi pa vztrajajo, da mora biti dodatna poraba izravnana z zmanjšanjem izdatkov na drugih področjih.

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KOMENTARJI5

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Wolfman
23. 07. 2026 09.00
Za propadajoči narod v ZDA se bo pa težko kaj denarja našlo, pa čeprav morajo državljani ZDA plačevati doma davke, takse..., s katerim se financir Izrael za zdrvastvo, šolstvo in izobraževanje, penzije in ostalo. Res imajo državljani ZDA tako že močno sprane možgane, da se ne zavedajo kako deluje ameriška vlada!
Odgovori
0 0
Petur
23. 07. 2026 08.58
še precej bo treba tega denarja,potem pa glavo v pesek..
Odgovori
+1
1 0
tech
23. 07. 2026 08.57
Hegseth je želel, s strani Izraela podkupljeni kongres je ustregel.
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
23. 07. 2026 08.14
Čudovito.
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
23. 07. 2026 08.13
A 100 milijard $$$$ so porabili za vojno z Iranom???
Odgovori
+3
3 0
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