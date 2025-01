Hegseth med zaslišanjem za ministrski stolček zavrnil vse obtožbe

V Washingtonu so se tik pred inavguracijo Donalda Trumpa začela zaslišanja njegovih kandidatov za ministre. Med prvimi je bil na vrsti nekdanji televizijski voditelj Pete Hegseth, ki velja za enega najbolj spornih. Kandidat za obrambnega ministra je na zaslišanju pred senatnim odborom moral odgovarjati tudi na obtožbe o spolnem napadu, prekomernem popivanju in finančnih zlorabah. Vse očitke je označil za lažne in anonimne klevete. Kljub pomislekom tudi med nekaterimi republikanci, ga bodo, kot kaže, potrdili.