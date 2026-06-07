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Hegseth ob obletnici dneva D migracijske prihode primerjal z invazijo

Washington, 07. 06. 2026 10.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Pete Hegseth

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med govorom ob obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji ostro kritiziral evropske države zaradi migracijske politike in dejal, da dopuščajo "invazijo" na svojih obalah. Med govorom je dejal še, da so se nekatera evropska glavna mesta v letih po dnevu D preveč "navadila" na težko priborjene svoboščine in pozabila, da "svoboda ni zastonj".

Hegseth je nastopil v Normandiji, 82 let po tem, ko so zavezniške sile leta 1944 izvedle izkrcanje na francoskih obalah in začele osvobajanje Evrope izpod nacistične okupacije. "Žal danes druge evropske plaže preplavljajo druge nevarne ideologije," je dejal Hegseth. "Plaže v Španiji, Italiji, Grčiji in Bolgariji. Prihajajo čolni in moški. Kdaj bodo evropske prestolnice ukrepale proti tej invaziji?" je dejal.

Obrambni minister Pete Hegseth
Obrambni minister Pete Hegseth
FOTO: AP

Migracije so v številnih evropskih državah postale eno ključnih političnih vprašanj, medtem ko stranke, ki zagovarjajo strožjo priseljensko politiko, v javnomnenjskih raziskavah pridobivajo podporo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaostrovanje migracijske politike vidi kot eno osrednjih prednostnih nalog domače politike.

Hegsethove izjave predstavljajo nov primer kritik evropske migracijske politike iz vrst najvišjih predstavnikov Trumpove administracije. Ameriški podpredsednik JD Vance je v petek za smrt 18-letnega britanskega študenta Henryja Nowaka, ki ga je lani v Southamptonu do smrti zabodel Vickrum Digwa, okrivil "množično invazijo migrantov" in dejal, da je "edini pravi odgovor pravična jeza".

Britanska vlada se je na njegove besede odzvala s kritiko "poskusov vmešavanja v našo demokracijo" in poudarila, da je družina Henryja Nowaka večkrat dejala, da ne želi, da bi njegovo smrt uporabljali za ustvarjanje dodatnih delitev v družbi.

Preberi še Vance: Umor britanskega študenta je primer propada civilizacije

'Nekatera evropska glavna mesta so se preveč 'navadila' na težko pridobljene svoboščine'

Med govorom v Franciji je Hegseth dejal, da so se nekatera evropska glavna mesta v letih po dnevu D preveč "navadila" na težko priborjene svoboščine in pozabila, da "svoboda ni zastonj".

"Možje, ki so se tukaj borili in umirali, so Evropi vrnili svobodo," je dejal Hegseth. "To svobodo morajo ohraniti današnje generacije voditeljev in vojakov, sicer je bilo vse, za kar so se borili, zgolj začasno."

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