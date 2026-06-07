Hegseth ob obletnici dneva D migracijske prihode primerjal z invazijo

Hegseth je nastopil v Normandiji, 82 let po tem, ko so zavezniške sile leta 1944 izvedle izkrcanje na francoskih obalah in začele osvobajanje Evrope izpod nacistične okupacije. "Žal danes druge evropske plaže preplavljajo druge nevarne ideologije," je dejal Hegseth. "Plaže v Španiji, Italiji, Grčiji in Bolgariji. Prihajajo čolni in moški. Kdaj bodo evropske prestolnice ukrepale proti tej invaziji?" je dejal.

Migracije so v številnih evropskih državah postale eno ključnih političnih vprašanj, medtem ko stranke, ki zagovarjajo strožjo priseljensko politiko, v javnomnenjskih raziskavah pridobivajo podporo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaostrovanje migracijske politike vidi kot eno osrednjih prednostnih nalog domače politike.

Hegsethove izjave predstavljajo nov primer kritik evropske migracijske politike iz vrst najvišjih predstavnikov Trumpove administracije. Ameriški podpredsednik JD Vance je v petek za smrt 18-letnega britanskega študenta Henryja Nowaka, ki ga je lani v Southamptonu do smrti zabodel Vickrum Digwa, okrivil "množično invazijo migrantov" in dejal, da je "edini pravi odgovor pravična jeza".

Britanska vlada se je na njegove besede odzvala s kritiko "poskusov vmešavanja v našo demokracijo" in poudarila, da je družina Henryja Nowaka večkrat dejala, da ne želi, da bi njegovo smrt uporabljali za ustvarjanje dodatnih delitev v družbi.