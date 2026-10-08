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Hegseth posadki na Lincolnu: Jaz sem tisti, ki je podaljšal vašo napotitev

Washington, 08. 10. 2026 10.03 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Mornarji na letalonosilki USS Abraham Lincoln

Po več kot 300 dneh na morju se domov vrača letalonosilka USS Abraham Lincoln, obrambni minister Pete Hegseth pa je posadki sporočil, da je na njih ponosen. Obiskal jih je na krovu letalonosilke, kjer naj bi z njimi tudi jedel kosilo in se udeležil njihovega treninga.

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"Zavedam se, da sem edina stvar, ki stoji med vami in vašim domom," je dejal po pozdravu mornarjev na krovu. "Prav tako se zavedam, in tega ne govorim zlahka, da sem jaz tisti, ki je dvakrat podpisal odredbo o podaljšanju vaše napotitve."

Kot je dodal, so bile dolge napotitve posledica nujnosti misije. Na dogodek so bili povabljeni tudi predstavniki medijev, da bi bilo mogoče razumeti "zgodovinski pomen dosežkov letalonosilke Lincoln".

Hegsetha so pospremili vzkliki navdušenja, ko je izpostavil več kot 100 ur letenja, ki so jih na začetku vojne z Iranom opravili častniki na letalonosilki, ter se jim zahvalil za njihov prispevek k uspešnim ameriškim napadom na iranske pomorske sile.

"Predsednik me je osebno prosil, naj se vam – prav vsakemu od vas – iz Ovalne pisarne zahvalim za vse, kar ste tukaj storili," je dejal Hegseth.

Mornarji na letalonosilki USS Abraham Lincoln
Mornarji na letalonosilki USS Abraham Lincoln
FOTO: AP

Minister je dejal, da so pripadniki in pripadnice posadke na Lincolnu med misijo, ki je bila dvakrat podaljšana, tvegali svoja življenja, pri čemer jih je Trumpova administracija pozvala, naj "storijo še več". "In veste, kaj ste storili? Storili ste več," je Hegseth povedal posadki. "Ni bilo lahko in oskrba ni bila enostavna," je dejal, nato pa dodal, da so bili mediji tisti, ki so skušali prijavljene težave na letalonosilki prikazati kot "simbol nedelovanja".

Hegseth je dejal, da meni, da je bilo ravno nasprotno, saj je posadka stopila skupaj in se spopadla z izzivi, s katerimi se je soočala med dolgotrajno misijo.

Podaljšana napotitev letalonosilke

Januarja je bila letalonosilka preusmerjena na Bližnji vzhod, kjer je zagotavljala podporo, ko se je začel ameriški konflikt z Iranom. Avgusta so se pojavila pričevanja staršev, zakoncev in prijateljev članov posadke, da se razmere na krovu slabšajo, med drugim naj bi imeli težave s plesnivimi prhami, nekakovostno hrano in pomanjkanjem osnovnih potrebščin.

Pomembna skrb je postalo tudi duševno zdravje, saj so se pojavila poročila, da so nekateri mornarji poskušali skočiti čez krov, nekaterim pa naj bi to tudi uspelo. Ameriška mornarica je te navedbe zavrnila, vendar ni zanikala, da je do posameznih incidentov prišlo.

"Na podlagi informacij, ki so na voljo poveljstvu, nismo zaznali povečanja prijavljenih samomorilnih misli ali poskusov samomora na ladji," je 12. avgusta povedal predstavnik ameriške mornarice.

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In konec avgusta se je letalonosilka odpravila na pot domov, najprej proti Tajski, kjer so imeli postanek, nato pa na Guam in s tem tudi prvič po devetih mesecih ponovno na ameriških tleh.

Jefferson Kelley je za Newsweek povedal, da je "Donald Trump njegovega sina, mornarja, poslal v večno vojno". Zdaj je navdušen, ko se njegov sin vrača domov. "To je bila napotitev brez primere. Ne morem si predstavljati, skozi kaj so morali vsak dan. Ne smemo pozabiti na ladje ter pripadnike in pripadnice oboroženih sil, ki so med tem konfliktom še vedno nameščeni na Bližnjem vzhodu," je dodal.

Ob tem je poudaril, da je izredno pomembno, da se izvaja pritisk na administracijo. "Medijski pritisk bo edini način, da dobimo odgovore o tem, kaj naša vojska dejansko prestaja, in ne o lažeh, ki jih poznamo in smo jih od te administracije vajeni. Moje upanje za vse nas je, da bomo po vmesnih volitvah dobili demokratski kongres, ki bo končal to vojno in ustavil Trumpa."

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