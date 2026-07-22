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Hegseth stroške vojne ocenil na več milijard dolarjev in zahteval še več

Washington, 22. 07. 2026 06.41 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA
Pete Hegseth

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev (slabih 33 milijard evrov), kar je osem milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev (slabih 59 milijard evrov), poročajo ameriški mediji.

Bela hiša dodatna sredstva od kongresa zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v višini rekordnih 1500 milijard dolarjev (1315 milijard evrov), poroča televizija CBS.

Po navedbah virov televizije CBS je dejanski strošek vojne še višji od podanih številk, saj uradna ocena ne vključuje vseh izdatkov, med drugim obnove poškodovanih ameriških vojaških oporišč. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je dodatna sredstva označil za nujna, pri čemer tokrat ni bil tako bojevit kot na dosedanjih zaslišanjih.

'Američani si želijo hitrega in premišljenega konca vojne'

Zaslišanje je potekalo po novi zaostritvi spopadov med ZDA in Iranom in Hegseth ni imel odgovora na vprašanja tako republikancev kot demokratov, kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump že marca razglasil konec vojne in zmago.

Državi si že več kot teden dni izmenjujeta nočne napade, Iran pa je napadel več tovornih ladij v Hormuški ožini. Le nekaj dni pred zaslišanjem so bili v iranskem napadu ubiti trije ameriški vojaki, še en vojak pa je umrl v Iraku med nadzorovanim uničenjem iranskega brezpilotnika.

Od začetka vojne februarja je umrlo skupno 17 pripadnikov ameriške vojske, skoraj sto jih je bilo ranjenih, poroča televizija CBS.

Pete Hegseth, v ozadju transparent: Ne vojni v Iranu
Pete Hegseth, v ozadju transparent: Ne vojni v Iranu
FOTO: AP

Demokrati so na zaslišanju ostro kritizirali strategijo Trumpove vlade oziroma njeno pomanjkanje. Vodilna demokratka v odboru Patty Murray je opozorila, da konflikt znova uhaja izpod nadzora, ter zavrnila zahtevo za nova sredstva. "Američani si želijo hitrega in premišljenega konca vojne, ne pa še 70 milijard dolarjev (61 milijard evrov) davkoplačevalskega denarja za njeno nadaljevanje," je dejala.

Predsednica odbora, republikanska senatorka Susan Collins, je ob začetku zaslišanja počastila padle vojake in poudarila, da ne glede na različna politična stališča vojska potrebuje sredstva za ohranjanje pripravljenosti.

Republikanska senatorka izrazila skrbi nad ministrstvom

Hegseth se je poleg financiranja vojne soočil tudi z vprašanji o svojem vodenju obrambnega ministrstva. Collinsova je izrazila zaskrbljenost zaradi blokad oziroma zavrnitev napredovanj nekaterih častnikov, zlasti žensk in pripadnikov manjšin.

Demokratska senatorka Jeanne Shaheen je ministra vprašala, zakaj zahteva nova sredstva, če Pentagon še ni porabil približno polovice od 150 milijard dolarjev (131 milijard evrov), ki jih je prejel v lanskem proračunskem paketu. "Zakaj od Američanov zahtevate, da nosijo stroške vojne, ki je ne podpirajo?" je vprašala. Ko je Hegseth začel govoriti o zgodovinski naravi Trumpove vojaške strategije, ga je prekinila.

Preberi še 'ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile'

Več demokratskih senatorjev je podvomilo, da je vlada dosegla svoje ključne vojaške cilje, med njimi uničenje iranskih vojaških zmogljivosti in preprečitev obnove jedrskega programa. Hegseth je priznal, da je Iran ohranil del balističnih raket, ker so shranjene globoko pod zemljo, vendar vztrajal, da so bile iranske vojaške zmogljivosti močno oslabljene.

Oster besedni dvoboj

Do najostrejšega besednega obračuna je prišlo med Hegsethom in demokratskim senatorjem Garyjem Petersom, ki je strategijo administracije označil za popoln neuspeh.

"Sram naj vas bo in vse druge, ki to označujete za neuspeh, nato pa trdite, da podpirate ameriške vojake," je dejal Hegseth, Peters pa mu je z zvišanim tonom odgovoril: "Vi ste tisti, ki ste neuspešni. Ne moški in ženske na prvi bojni črti. Če ni zmagovite strategije, so v nevarnosti zato, ker jih je vodstvo pustilo na cedilu."

Republikanci želijo dodatna sredstva potrditi po postopku proračunske uskladitve, ki omogoča sprejetje zakonodaje brez podpore demokratov.

Vendar so nekateri republikanski senatorji – med njimi Collinsova in Lisa Murkowski – izrazili dvome o uspehu takšnega postopka, vodja republikanske večine v senatu John Thune pa je dejal, da ostajajo odprte tudi druge možnosti. Kongres se bo sicer kmalu odpravil na poletne počitnice.

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KOMENTARJI1

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sabro4
22. 07. 2026 08.00
to so stroški bojevanja in delovanja, kaj pa ocena škode ki jo je Iran povzročil USA asetom v zalivu, to je pa skupaj že krepko čez 100MILJARD
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